BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partinin kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'ndaki kabrine ziyarette bulundu.

Partililerle Taceddin Dergahı'nda cuma namazı kılan Destici, Yazıcıoğlu'nun kabrinde Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mustafa Destici, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e tam destek verileceğine yönelik açıklamalarını eleştirdi. Destici, şunları söyledi:

"Onların tarafları her zaman belliydi. Bizim onlardan bir beklentimiz yok. Biz başkenti Kudüs olan bir Filistin istiyoruz. Batı her zaman yapacağını yapıyor. En son Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve Dışişleri Bakanımızın girişimleriyle İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı. Orada çok net ve güçlü bir sesle açıklanmasa da İsrail'in Gazze'ye bir kara saldırısı başlatması ve sivillerin zarar görmesi durumunda İsrail ile ilişkilerini donduracaklarını, elçilerini geri çekeceklerini ve siyasi, ekonomik ilişkilerini durduracaklarını ifade ettiler ama bunun çok daha yüksek sesle söylenmesi gerekiyor. İsrail ve ABD'nin anladığı dilden söylenmesi gerekiyor. Bu da yetmez, başta Körfez ülkeleri olmak üzere petrol ve gaz üreten İslam ülkelerinin derhal satışı durduracaklarını net bir şekilde açıklamaları gerekiyor."

Destici, partisinin 22 Ekim Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacak 12. Olağan Büyük Kurultayı'na tüm partilileri ve vatandaşları davet ederek, "Hüzünlüyüz, çünkü daha coşkun bir kurultay yapmayı planlıyorduk. Gazze'de yaşananlardan dolayı binlerce Müslümanın terörist İsrail tarafından katledilmesi, hastanelerin bombalanması, çocukların, sivillerin ölmesi bizleri üzdü. Zorunlu bir kurultay olduğu için erteleme şansımız yoktu." dedi.