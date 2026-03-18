BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye güçlü olmak zorunda'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk milletinin geniş bir coğrafyaya karşı sorumluluğu bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin sadece kendi vatandaşları için değil Türk ve İslam coğrafyası için de güçlü olması gerektiğini kaydetti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde düzenlenen 'Birliğin ve Kardeşliğin Sofrası' iftar programına katıldı. Programda konuşan Destici, "Bu dönemde, bu zamanda, bu dünyada güçlü değilseniz haklı olmanızın hiçbir anlamı yok. Gazze haklı, Filistin haklı, Doğu Türkistan haklı, Sudan haklı, Irak haklıydı, Afganistan haklıydı. Ama haklı olmaları yetti mi? Yetmedi. Çünkü güçlü olan geldi, bir bahane ile orada milyonlarca mazlumu, Müslümanı öldürdü ve neticede istediğini aldı" ifadelerini kullandı.

"ABD ve İsrail'e karşı verilen mücadele ders olmalı"

Enerji ve doğal kaynaklar üzerinden değerlendirmelerde bulunan Destici, Irak ve Suriye'deki kaynakların yerel halk yerine başka güçlerin kontrolünde olduğunu belirterek, İslam coğrafyasındaki ekonomik eşitsizliklere dikkat çekti. ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan gerilime değinerek, İran'ın saldırılara karşılık verdiğini ifade eden Destici, ABD'nin süreci kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflediğini ancak bunun gerçekleşmediğini, NATO'nun da sürece dahil olmadığını belirtti. NATO'nun bir saldırı değil savunma ittifakı olduğunu hatırlattığını aktaran Destici, Avrupa ülkelerinin de ABD'ye destek vermediğini dile getirdi. İspanya'nın tutumunu örnek gösteren Destici, "Eğer İslam ülkelerinin liderleri de aynı tavrı gösterebilseydi ne İsrail Gazze'de soykırım yapabilirdi ne de ABD bugün bu saldırıları gerçekleştirebilirdi" dedi.

İslam dünyasına çağrı: "Sokaklara çıkın"

Destici, Müslümanların yöneticilerine karşı daha aktif olması gerektiğini belirterek, "Sokaklara çıkın, bu ABD'nin ve İsrail'in kuklası olan sözde liderlerinizi uyarın. Eğer dikkate almıyorlarsa da değiştirin" şeklinde konuştu.

"Türkiye güçlü olmak zorunda"

Destici, Türk milletinin geniş bir coğrafyaya karşı sorumluluğu bulunduğunu ifade etti. Türkiye'nin sadece kendi vatandaşları için değil, Türk ve İslam coğrafyası için de güçlü olması gerektiğini söyleyen Destici, savunma sanayiinin önemine vurgu yaparak, bu alandaki yatırımların desteklenmesi gerektiğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı