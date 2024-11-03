BBP Genel Başkanı Destici, Bursa'da konuştu Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 2025 yılında belirlenecek asgari ücret tutarına ilişkin, "Asgari ücret en az yıl sonu gerçekleşecek enflasyon oranında arttırılmalıdır. Bize göre asgari ücret 25 bin liranın altında olmamalıdır." dedi.

Destici, kentteki bir otelde BBP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de son zamanlarda ölüm ve cinayet haberlerinin arttığını dile getirdi.

Son zamanlardaki çocuk ölümlerine değinen Destici, "Artık bunlar toplumumuzu ciddi şekilde rahatsız etmeye başladı. Biz, Büyük Birlik Partisi olarak yıllardır şunu dile getiriyoruz; eğer bir suç önlenemiyorsa, orada ilk bakılması gereken noktalardan bir tanesi de o suça ait olan cezalar. Demek ki cezalar bir caydırıcılık meydana getirmiyor. O halde o cezaları değiştirmek gerekiyor ve işte böyle Şirin kızımıza, Narin kızımıza, Sıla bebeğe kıyanlar gibi hem ırz düşmanı, hem cani sapıkların mutlaka ama mutlaka idam edilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Destici, Meclise sunulan yargı reformu taslağıyla beraber yeni düzenlemeler yapılacağını, bunu desteklediklerini, ancak tam olarak beklentilerini karşılamadığını ifade etti.

BBP olarak 2010 yılından beri 2 tür suç için idam istediklerini belirten Destici, "Birincisi çocuklarımıza, kadınlarımıza tecavüz ettikten sonra onları öldüren cani sapıklar için. İkincisi de bizzat kurşun sıkarak ya da bombayı patlatarak askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi şehit eden teröristler için idam cezasının geri gelmesini istiyoruz." diye konuştu.

Destici, 2025 yılında belirlenecek asgari ücret tutarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Temmuzda bizim çok ısrarımıza rağmen asgari ücrete ara zam verilmedi. Bursa bir sanayi kenti ve asgari ücretle çalışan belki de yüz binlerce kardeşimiz var. Asgari ücrete bir ara zam verilmedi. Memura verildi, memur emeklisine verildi, tüm SGK ve Bağ-Kur emeklilerine verildi ama asgari ücretliye verilmedi. Dolayısıyla da asgari ücret en az yıl sonu gerçekleşecek enflasyon oranında arttırılmalıdır. Bize göre asgari ücret 25 bin liranın altında olmamalıdır."

Bir gazetecinin, başıboş sokak köpekleriyle ilgili sorusuna Destici, "Biz sokaklarımızı çocuklarımız, kadınlarımız, insanlarımız için güvenli hale getirmeliyiz. Büyük Birlik Partisinin 20 belediyesi var. 20 belediyesinde de bırakın böyle toplu olumsuz bir hadiseyi, bir tek bile olumsuz bir vaka gösteremezsiniz. Dolayısıyla biz işimizi ehil bir şekilde yapıyoruz ama bir kere daha söylüyorum. Biz sokaklarda saldırgan, hastalıklı, başıboş köpek gezmesini istemiyoruz. Vatandaşlarımızı onlardan da korumak, bizim için bir vazifedir." yanıtını verdi.

Erken seçim hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine ise Destici, şunları paylaştı:

"Eğer Türkiye, Anayasa değişikliğini başarabilirse o zaman farklı bir şey konuşuruz, ama yok anayasa değişikliği olmazsa ya da yapılan anayasa değişikliğinde siyasal yöntemle ve seçimlerle, partilerle ilgili bir düzenleme yapılmazsa o zaman benim öngörüm, erken seçimlerin 2027 ilkbaharında yani mayıs, haziran gibi olacağını düşünüyorum."