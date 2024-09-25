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BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenledi Açıklaması
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çocuklara cinsel istismarda bulunanlar ile asker ve polisi şehit eden teröristler için idam cezasının mutlaka getirilmesini istediklerini belirterek, "Hodri meydan diyoruz, madem demokrasi, o zaman gidelim topluma soralım, referandum yapalım, bu iki madde...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çocuklara cinsel istismarda bulunanlar ile asker ve polisi şehit eden teröristler için idam cezasının mutlaka getirilmesini istediklerini belirterek, "Hodri meydan diyoruz, madem demokrasi, o zaman gidelim topluma soralım, referandum yapalım, bu iki madde için toplumumuz ne derse o olsun." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşması için teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, siber güvenlik konusundaki açıklamalarına değinen Destici, Siber Güvenlik Başkanlığı için yapılacak çalışmaları destekleyerek, ellerinden gelen katkıyı sağlayacaklarını söyledi.

BBP Genel Başkanı Destici, GSM firmaları ve internet servisi sağlayıcı firmaların, fahiş fiyat artırımı yaptığını vurgulayarak, "Bu yönüyle internet ve GSM hizmetlerini bir temel ihtiyaç olarak görüyor, konunun söz konusu şirketlerin keyfiliğine bırakılmaması gerektiğini, tekrar herkese hatırlatmak istiyorum. Bazı kalemlerde yüzde 500'ü bulan zamlara rastlıyoruz. Böylesine fahiş bir fiyatlandırmanın gerekçesi nedir?" diye konuştu.

Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, kaçmasının ardından yaşanan arbede sırasında silahla ateş açması sonucu şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ı rahmetle anan Destici, Türkiye'de, belirli suçlar için verilen cezaların, işlenen suçları engellemeye yetmediğini dile getirdi.

Mustafa Destici, şunları kaydetti:

"Bu tip suçlar için, özellikle katalog suçlar olarak sınıflandırılan alanlarda cezalar artırılmalı, infaz süreleri muhakkak yeniden düzenlenmelidir. Bunu yapmazsak, kadın cinayetlerini de çocuklara karşı işlenen suçları da uyuşturucunun yaygınlaşmasını da çocukların suça itilmesini de terörü de önleyemeyiz. Tekrar ediyorum, ceza sistemimizi değiştirmeye mecburuz. İdam cezasını getirmeye ve kararlılıkla uygulamaya mecburuz."

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nda gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini de belirten Destici, "Polisimize kendisini koruma hakkı mutlaka çok açık bir şekilde verilmelidir." ifadesini kullandı.

Destici, iki suç için idam cezasının getirilmesini istediklerini vurgulayarak, "Bir, küçük yaşta çocuklarımıza cinsel istismarda bulunduktan sonra katleden cani sapıklar için, ikincisi de bizzat kurşun sıkarak, askerimizi, polisimizi şehit eden terörist ve caniler için idam cezasının mutlaka getirilmesini istiyoruz. Hodri meydan diyoruz, madem demokrasi, o zaman gidelim topluma soralım, referandum yapalım, bu iki madde için toplumumuz ne derse o olsun." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Politika

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