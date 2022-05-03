Başkan Ertuğrul Çetin: 'Çok özlemişiz çok'

PURSAKLAR, ANKARA (İHA) - Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ramazan Bayramı'nda ilçe sokaklarını tek tek gezerek vatandaşlarla bayramlaşıyor.

Bayram namazında hemşehrileri ile birlikte saf tutan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, namazın ardından mahalle ve sokakları tek tek gezerek, vatandaşlarla ve çocuklarla bayramlaştı.

Gittiği her mahallede vatandaşların yoğun ilgisi ile ve sevgi gösterileri ile karşılaşan Başkan Ertuğrul Çetin, ilçe sakinlerinin, şeker ve tatlı ikramlarını geri çevirmeyerek bayramlarını kutladı.

"Pursaklar'da samimiyet hiç bitmez"

2 yıldır koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan ayını ve bayramını kısıtlı bir şekilde eda ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Pursaklar'da samimiyet hiç bitmez. Sokakta da olsan zorla baklava yedirirler, şeker ikram ederler ve küçükler, büyüklerin elini öper. Özledik bu günleri, sağ olsunlar. Allah birliğimiz, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Sağlıkla ve huzurla nice bayramlar erişmeyi nasip etsin" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika