Başkan Çömden, yangında zarar gören gıda işletmesini ziyaret etti

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde önceki gün meydana gelen yangında zarar gören gıda işletmesini ziyaret eden Başkan Çömden, işletme yöneticilerine ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Önceki gün elektrik kontağından çıktığı iddia edilen gıda işletmesinin depo kısmındaki yangının yaraları sarılmaya devam ediyor. Yaklaşık 22 ülkeye kuru incir ihracatı yapmakta olan Türkiye'nin en büyük incir ihracatçıları arasında yer alan Çevik İncir firmasındaki yangının yankıları sürüyor. İhracatçı firmanın ana binası bitişiğindeki depo kısmında meydana gelen ve deponun tamamının kül olması ile sonuçlanan yangının ardından geçmiş olsun ziyaretleri de aralıksız sürüyor. Protokol üyelerinden ihracatçı firmaların yetkililerine kadar her dakika ziyaretçilerini ağırlayan firma sahipleri Ali Çevik ve oğlu Mehmet Çevik, kendilerini acı günlerinde yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ettiler.

"Firmamızın yanındayız"

Yangın anından itibaren sık sık firma yöneticileri ve çalışanlarını ziyaret ederek ihtiyaçlarını gidermeye çalışan Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden: "Firmamız 2 gün önce yangından zarar görmüştü. Kendilerine sürekli olarak ziyarette bulunarak ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Tabi ki işletmemiz ihracatçı bir firma ve incir ihracatı yaptığı ülkelere olan taahhütlerini yerine getirebilmesi için gerekeli desteği veriyoruz. Firmamız bölgemiz ekonomisine ve istihdama büyük katkı sağlayan Türkiye'deki en büyük incir işleme tesislerinden bir tanesi. Bu yangından dolayı üzgünüz ama can kaybı olmaması tesellimiz. Geçtiğimiz günlerde olduğu gibi bugün de işletmemiz çalışmaya devam edecek. Biz de Kuyucak Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacağız. Sezonda bin 500 tondan fazla bölgenin kuru incirini ihracat yaparak katma değer elde ediyorlar. İşyeri çalışanları da burada oldukları için çok mutlu. Kendilerine tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve bundan sonraki iş hayatlarında da başarıla diliyorum" dedi.

"Allah herkesten razı olsun"

İşletme kurucularından Ali Çevik, acı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederek: "Allah herkesten razı olsun. Acı günümüzde bizi yalnız bırakmadılar" dedi.

"22 ülkeye ihracat yapıyoruz "

İşletmenin Genel Müdürü Mehmet Çevik de konuşmasında yangının ana iletmeye ulaşmadan canla başla çalışanlar sayesinde söndürüldüğünü ifade ederek: "Yangını küçük bir kayıpla atlattık. Yaklaşık 22 ülkeye ihracat yapıyoruz. 200 civarında çalışanımızla 9 ay üretim yapıyoruz. Yangında Allahtan ana binamız, makinelerimiz ve en önemlisi bir tek çalışanımızın bile kılına zarar gelmedi. Çalışanlarımızın ve dostlarımızın manevi gücü ile bu felaketi ucuz atlattık. Bundan sonra daha dikkatli şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Yangının ardından bugün üretime yeniden başladık. Ancak depo kısmında bulunan mutfak ve yemekhanemiz zarar gördüğü için belediye başkanımızın desteği ile geçici mutfak ve yemekhane kurarak çalışanlarımızın hizmetine açtık. Sayın Başkanımız Mehmet Çömden ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bazı basın kuruluşlarında yer aldığı gibi işletmemizin büyük zarar gördüğü ve üretim yapamayacağı haberleri de yanlıştır. Görüldüğü gibi üretimimiz devam ediyor ve ihracat hedeflerimiz de gerçekleştirilecek" dedi. - AYDIN