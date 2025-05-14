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Balıkesir Milletvekili Dalgın'dan Gençlere Yönelik İmkanlar İçin Çağrı

Balıkesir Milletvekili Dalgın'dan Gençlere Yönelik İmkanlar İçin Çağrı
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Bağımsız Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, gençlere yönelik imkanların artırılması gerektiğini vurgulayarak, üniversite burslarının yetersizliğine dikkat çekti. Dalgın, gençlerin iş gücü piyasasında daha aktif olabilmeleri için esnek çalışma ve eğitim imkanlarının artırılması gerektiğini de ifade etti.

Bağımsız Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, gençlere yönelik imkanların geliştirilmesi için hep birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Dalgın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gençlerin sorunlarına değindi.

Üniversite öğrencilerine verilen 3 bin liralık burs tutarına değinen Dalgın, "Siyasetin meşhur bir çay simit-hesabı var. Bir genç arkadaşımız her öğün bir çay, bir simitle 3 bin lirayı bitirir; başka hiçbir şeye 5 kuruş parası kalmaz." ifadesini kullandı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü kredi tutarının en az 7 bin 500 liraya çıkarılmasını isteyen Dalgın, gençlere yönelik imkanların geliştirilmesi için hep birlikte çalışma çağrısında bulundu.

15-29 yaş arasındaki gençlerin 4'te 1'inin ne işte ne de okulda olduğunu söyleyen Dalgın, "Bazen online eğitimle, bazen esnek çalışma imkanlarıyla, bazen artan girişimcilikle bu arkadaşlarımızı eğitim veya iş hayatına çekmek durumundayız." diye konuştu.

Burak Dalgın'ın basın toplantısında bir üniversite öğrencisi de gençlerin sorunlarına ilişkin açıklama yaptı.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
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