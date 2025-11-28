Bakanlar Işıkhan ve Uraloğlu, 'İl Koordinasyon Toplantısı' sonrası açıklamada bulundular

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Mardin Kadın Kolları İl Danışma Meclisi toplantısının ardından beraberindeki AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammed Adak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ile Valilik binasına geçti. Bakanlar Işıkhan ve Uraloğlu'nu, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun karşıladı. Valilik girişinde 'Şeref Defteri'ni imzalayan Işıkhan ve Uraloğlu, Akkoyun'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi alıp, Valilik binasında yapılan 'İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Toplantıdan sonra konuşan Bakan Uraloğlu, ülke genelinde toplamda 300 milyar dolarlık yatırım yapıldığını ifade ederek, "Bakanlık olarak biz Türkiye'de olduğu gibi Mardin'de de birçok işe imza attık, atmaya devam edeceğiz. Mardin'in ihtiyaçları geliştikçe, değiştikçe biz de onları yakından takip ederek inşallah onların gereğini yapacağız. Bakın biz 23 yıllık AK Parti hükümetlerimizin döneminde yaptığımız bölünmüş yolları aşağı yukarı 30 bin kilometreye çıkardık. 8 kilometre daha yaptık mı 30 bin kilometreye gelmiş olacak. Mardin'imizde de birçok projeyi bu vesileyle devam ettirmiş olacağız. Biz 300 milyar dolarlık yatırım yapmışız bütün ülke genelinde, ulaştırma ve haberleşme alanında. Bu bizim için elbette kıymetli. Otoyolundan bölünmüş yollara, köprülere, tünellere kadar birçok işi beraberinde yaptık. Mardin'de yaklaşık 28 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun aşağı yukarı 200 kilometrelere yaklaşmış durumdayız. Bütün bu sıcak karışım kaplama yollarımızı yapıyoruz, onlara devam ediyoruz" dedi.

'4 ÜLKE, KALKINMA YOLU PROJESİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'

Kalkınma Yolu projesini anlatan Bakan Uraloğlu, "Havaalanımızı iyileştirmiştik. 3 milyon kapasiteye çıkarmıştık. Ülkemizin çeşit yerlerine uçuşlar var. Yeni talepler var. Onları da konuştuk. Özellikle Mardinli hemşehrilerimizin, yurt dışında yaşayan hemşehrilerimizin yaz aylarında talepleri var. Notlarımızı aldık. İnşallah yaz aylarında da onları değerlendirmiş olacağız. Demir yolu noktasında da mevcut demir yollarımızı iyileştirdik ve Mardin'i önümüzdeki süreçte hızlı tren ağıyla da buluşturacağız. Hedefimiz Ovaköy'den, Habur'un hemen biraz daha batısında Ovaköy'den başlayan, Kapıkule'ye kadar giden güzergahı biz aynı zamanda Mardin'den de geçirerek hızlı tren hattımızı teşkil etmiş olacağız. Yatırım programına aldık bunu ve inşallah önümüzdeki süreçte bunun ihalesini gerçekleştireceğiz. Burada Tarihi İpek Yolu var. Tarihi İpek Yolu'nu geçmişte bölünmüş yol haline getirmiştik. Şimdi de orada bazı iyileştirmeleri yapıyoruz. Ama diğer taraftan da Şanlıurfa'ya kadar gelmiş olan bölünmüş yolu, Ovaköy'e kadar da otoyolu düzenliyoruz. Otoyolu Şanlıurfa'dan Ovaköy'e kadar projesini hazırladık. İnşallah uzatmış olacağız. Bu bütünün küçük bir parçası. Kalkınma Yolu projesinden bahsetmek istiyorum. Ovaköy'den girip Basra Liman'ından, Basra Körfezi'nden çıkan bir projeye çalışıyoruz. 1200 kilometre demir yolu ve otoyolu. 4 ülke bunun üzerinde çalışıyoruz. Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar. Projeleri bitti. Önümüzdeki süreçte umudumuz o ki 2026 yılında netleştirelim, onun yapım çalışmalarına başlayalım istiyoruz. Dolayısıyla onun önemli bir parçası Mardin'den geçecek olup herhalde Mardin'in güçlü olan ulaşımını daha da güçlendirmiş olacakö diye konuştu.

BAKAN IŞIKHAN: İŞSİZLİK ORANIMIZ 8,5'E DÜŞTÜ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuşmasında aktif istihdam programları sayesinde işsizlik oranının 0,1 puan düştüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Özellikle Kültür Yolu Festivali nedeniyle daha sonraki tüm icraatlarda Mardin'imizde inanılmaz bir turizm heyecanı yaşanıyor. Tabii sektörlerde bugün işsizlik verileri açıklandı. Geçen aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 oldu işsizlik oranımız. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hayata geçirmiş olduğumuz aktif istihdam politikalarının somut yansıması olarak değerlendiriyoruz. Bu bir açıdan hem kadınları istihdama katarken, gençlerimizi, engellilerimizi, dezavantajlı gruplarımızı istihdama katma yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii Mardin'imiz gelişiyor. Mezopotamya'nın en önemli, lojistik merkezlerinden biri olacak ki bu süreçte istihdamımız artarken Mardin'deki işsizlik oranımız da gittikçe düşüyor. Bu açıdan bizim için sevindirici gelişmeler. Projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Mardin'imize yönelik olarak özellikle 2030 yıllarını hedefleyen gelecek vizyonunda ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara binaen projelerin planlanması önemli. Çünkü Mardin ekonomisi gittikçe artıyor. Neredeyse belki önümüzdeki yıllarda 1 milyona yakın nüfusa sahip olacak. Ulaşımda, altyapıda bu planlamaları şimdiden yapmamız gerekiyordu, bu sürece başlamış olduk.

