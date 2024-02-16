Türkiye, Avrupa ve dünyada en büyük spor tesisi yatırımı yapan ülke konumunda

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin 21 yılda yaptığı yatırımlarla Avrupa'da ve dünyada en büyük spor tesisi yatırımı yapan ülke konumunda olduğunu söyledi.

Bak, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Bakanlık olarak Ordu'ya ve tüm Türkiye'ye gençlik merkezleri, gençlik kampları, kredi yurtları ve yaptıkları sahalarla, havuzlarla ve diğer yatırımlarla hizmet verdiklerini belirtti.

Türkiye'nin 21 yılda yaptığı yatırımlarla Avrupa'da ve dünyada en büyük spor tesisi yatırımı yapan ülke konumunda olduğunu vurgulayan Bak, milli takımın Avrupa Futbol Şampiyonası için Almanya'ya gideceğini anımsattı.

Bak, yapılan 36 stadyum, devasa tesisler, spor salonları ve yüzme havuzlarıyla Türkiye'nin bir spor ülkesi olma yolunda olduğunun altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:

"Evet bu noktada da yine 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Türkiye ile beraber İtalya gerçekleştirecek. Sporda da devrim var, sporun içinden gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Yapılan yatırımlar devam etmektedir. Dünyanın en büyük gençlik ve spor altyapısı, kredi yurtlarıyla beraber yaklaşık 950 bin gencimize, üniversitelerde okuyan gençlerimize hizmet veriyoruz."

Ordu'yu çok sevdiklerini dile getiren Bak, "Şöyle söyleyeyim, 'Tasalanma yiğidim zaman bizden yanadır, dünya düşman olsa da Ordu senden yanadır, Türkiye senden yanadır.' Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan. Ordu'da da Cumhur İttifakı'yla beraber yine durmak yok, yola devam. Hilmi Güler başkanımızla yola devam." diye konuştu.

"Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde kalkınma yolculuğunda çok daha yüksek hedeflere koşacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ordu'ya gönülden sevdalı olduklarını söyledi.

Kacır, Ordu'nun son seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güvenini bir kez daha gösterdiğine işaret ederek "Tercihini istikrardan, güvenden, refahtan ve eser siyasetinden yana kullandı. Devletimizin bekası, milletimizin huzuru, evlatlarımızın aydınlık yarınları için Cumhurbaşkanı'mızın döktüğü tere sahip çıktı. Sonuçta kazanan Ordu oldu, kazanan Türk milleti oldu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda büyük kazanımlar elde edildiğine dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidara geldiğinde ancak 36 milyar dolar ihracat yapabilen bir Türkiye vardı. Şimdi ihracatımız ne kadar? 255 milyar dolar. İşte Türkiye bu, Türkiye'nin potansiyeli bu. Bu potansiyelde Ordu'nun önemli bir payı var artık. 22 yıl önce Ordu'da 2 organize sanayi bölgemiz (OSB) bulunuyordu. Şimdi Ordu'da 4 OSB'miz var. 22 yıl önce Ordu'da OSB'lerimizde 38 işletme faaldi, şimdi 113 fabrikanın bacası tütüyor. 1500 kardeşimiz istihdam ediliyordu, şimdi Ordu'nun OSB'lerinde 13 binden fazla kardeşimiz istihdam ediliyor."

Kacır, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kalkınma yolculuğunda çok daha yüksek hedeflere koşacağını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Türkiye, Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde kalkınma yolculuğunda çok daha yüksek hedeflere koşacak. Türkiye bugün insansız hava araçlarında dünyada bir numaradır. Türkiye Bayraktar'ı, Akıncı'yı, ANKA'yı, Aksungur'u, Kızılelma'yı, Hürkuş'u, Hürjet'i, ATAK'ı, Gökbey'i milli imkanlarıyla üretebilen bir ülkedir. Bunda Türk milletinin mühendislerinin, Türk milletinin öz evlatlarının alın teri vardır, akıl teri vardır. İnşallah önümüzdeki dönemde, Ordu'daki gençlerimizle birlikte çok daha büyük işleri başaracağız. Bakanlık olarak bu yolculukta her daim Ordu'nun yanında olacağız."

"Biz Ordu'ya hizmet etmeye, sizlerin güvenini boşa çıkarmamaya gayret ediyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise 6,5 yıl Samsun Karayolları Bölge Müdürlüğü yaptığını anımsatarak Ordu'nun her ilçesine ve köyüne gittiğini söyledi.

Ordu'da yapılan yatırımları sıralayan Uraloğlu, "Ordu'da Dereyolu, Akdeniz yolu neresidir? Ordu Topçam-Mesudiye yolunu bitirdik, trafiğe açtık. Karadeniz'i Akdeniz'e bağlamış olduk. Hayırlı uğurlu olsun, bu sene bitirdik tamamını. Ünye-Akkuş yoluna başladık. İnşallah en kısa zamanda bitireceğiz. Sonra oradan da Niksar'a doğru devam edeceğiz, o yolu bitireceğiz inşallah." dedi.

Uraloğlu, Fatsa Çevre Yolu'nun projesini bitirdiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Orayı da programa alarak inşallah yapacağız. Ordu-Kabadüz yolumuz var. Orada, Çambaşı yolumuz var. Güçlü bir çalışmayla orada devam ediyoruz. Bir ikmal ihalesi yapmamız gerekiyor, onu da inşallah bitireceğiz. Ünye-Akkuş ve Tekkiraz yollarında çalışmalarımız devam ediyor. Ordu'nun 19 ilçesinde, merkezle 20 ilçesinde çalışmadığımız bir yer yok. Hepsinde çalışmalara devam ediyoruz. Karadeniz Sahil Yolu'nun olmadığını, Ordu Çevre Yolu'nun önemli bir bölümünü, 3'te 2'lik bölümünü bitirmediğimizi düşünün. Bugün Ordu'dan geçememiş olurduk gerçekten. Bunları yaptık. Nasıl yaptık? Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla yaptık. Nasıl yaptık? Sizin, Cumhurbaşkanı'mıza çok güçlü destek vermenizle yaptık."

Bakan Uraloğlu, katılımcılardan Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı mevcut başkan Hilmi Güler'e destek isteyerek "Size uzun zaman hizmet etmiş olan Hilmi Güler ağabeyimizle, diğer bütün ilçelerde de Cumhur İttifakı adaylarımızla beraber 31 Mart'ta sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Biz Ordu'ya hizmet etmeye, sizlerin güvenini boşa çıkarmamaya gayret ediyoruz. Ordu'nun ihtiyaçlarını biliyoruz." diye konuştu.