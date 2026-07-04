Türkiye-Pakistan yatırım forumu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye- Pakistan İş ve Yatırım Forumu'nda, iki ülkenin iş dünyası temsilcileriyle buluştuk. Türkiye ile Pakistan arasındaki samimi dostluğu, ekonomik ortaklıklarla daha da güçlendirecek, karşılıklı yatırımları artıracak, sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarında yeni iş birlikleriyle müşterek geleceğimizi birlikte inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in başkanlığında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeye katıldık. Toplantı öncesinde Pakistanlı mevkidaşlarımızla bir araya geldik. Sayın Şahbaz Şerif ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan İş ve Yatırım Forumu'nda, iki ülkenin iş dünyası temsilcileriyle buluştuk. Türkiye ile Pakistan arasındaki samimi dostluğu, ekonomik ortaklıklarla daha da güçlendirecek, karşılıklı yatırımları artıracak, sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarında yeni iş birlikleriyle müşterek geleceğimizi birlikte inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı