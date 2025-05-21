Bakan Yumaklı: Taşkın Kontrolü için 68 Yeni Depolama Tesisi Kuruldu

Bakan Yumaklı: Taşkın Kontrolü için 68 Yeni Depolama Tesisi Kuruldu
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 23 yılda 68 taşkın maksatlı depolama tesisi ile 20 milyon dekarlık alanda kontrol tesisleri oluşturulduğunu açıkladı. Bakan, ayrıca 25 treyler ve 2 amfibik ekskavatörün teslim törenine katıldı.

Bakan Yumaklı: "68 taşkın maksatlı depolama tesisiyle 20 milyon dekarlık alanda kontrol tesisleri oluşturulmuş durumda"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Son 23 yılda yine 68 taşkın maksatlı depolama tesisiyle 20 milyon dekarlık alanda kontrol tesisleri oluşturulmuş durumda" dedi.

Devlet Su İşleri bünyesine katılacak 25 treyler çekicisi ve nakliye treyleri ile 2 amfibik ekskavatörün teslim töreni, Ankara DSİ Etlik Tesisleri'nde gerçekleşti. Törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, protokol üyeleri ve çok sayıda işçi katıldı. Yaptığı konuşmada Devlet Su İşleri'nin 23 yılda 11 binin üzerinde tesis yapıp hizmete sunduğu belirten Bakan Yumaklı, "Bu süre içerisinde bin 298 baraj ve göletimize yaklaşık 50 milyar metreküp suyu da depolamış oldu. Depolama kabiliyetimiz yaklaşık 184 milyar metreküpe çıktı. Sulanan tarım arazileri son 23 yılda 7.2 milyon hektara çıktı. Son 23 yılda yine 68 taşkın maksatlı depolama tesisiyle 20 milyon dekarlık alanda kontrol tesisleri oluşturulmuş durumda. 533 noktada oluşturulan yangın taşkın kontrol erken uyarı sistemiyle de taşkınlara erken müdahale etme şansı oldu. 2024 yılında 164 adet uyarı ile taşkın zararları azaltılmış durumda. Devlet Su İşleri hem bilgisiyle, tecrübesiyle hem de sahip olduğu makine parkıyla taşkın öncesi çalışmalar yaparak bu riski azaltmaya çalışıyor" diye konuştu.

"Devlet Su İşleri'nin envanterine bugün ilk kez 2 adet amfibik ekskavatör katılmış olacak"

Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024 ve 2025 yılları içerisinde 100 adet treylerin teslimi planlanmıştı. Ayrılan bütçe yaklaşık 1.7 milyon lira civarında. 75 adet aracımız gönderilmişti. Bugün de 25 adet treyleri envanterimize katıp bölgelerimize göndermiş olacağız. Devlet Su İşleri'nin envanterine bugün ilk kez 2 adet amfibik ekskavatör katılmış olacak. Özellikle taşkın, sel hadiselerinin yaşandığı dönemlerde çok önemli görevler görecek. Bu özel iş makineleri, su yollarının ve nehir deltalarının derinleştirilmesi için nehir, göl, baraj, sahil şeridi gibi bu tarz yerlerin bakımı ve temizliklerini yerine getirmekte kullanılacak."

Dualar eşliğinde kurdele kesimi ile araçların tesliminin yapılmasının ardından Bakan Yumaklı araçları inceledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - Politika
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