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Bakan Yumaklı: Süt Üretimi Odaklı Organize Tarım Bölgesi için 2027'de ilk kazma vurulacak

Bakan Yumaklı: Süt Üretimi Odaklı Organize Tarım Bölgesi için 2027'de ilk kazma vurulacak
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde planlanan Süt Üretimi Odaklı Organize Tarım Bölgesi projesinde sona gelindiğini belirterek, 2027'de ödenek tahsisiyle çalışmaların tamamlanacağını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, uzun süredir gündemde olan Süt Üretimi Odaklı Organize Tarım Bölgesi (OSB) Projesi'ne ilişkin yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini belirtip, "2027'de diğer kısımlarını tamamlayıp, ödenek tahsisiyle beraber kazmayı vurup en kısa zamanda bunu da sizlerin hizmetine, faydasına sunarız" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla programı kapsamında Seydikemer Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Yumaklı, burada şehrin tarımsal potansiyeline ve yürütülen projelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Muğla'nın tarım, doğa ve yeşili bir arada barındıran çok özel bir coğrafya olduğunu belirten Yumaklı, planladıkları iki günlük programın bile kentin potansiyeli karşısında yetersiz kaldığını ifade etti.

KORUMA-KULLANMA DENGESİNİ SEYDİKEMER BAŞARDI

Bakanlığın en çok zorlandığı konuların başında tarımsal üretimde 'koruma-kullanma' dengesini oluşturmak olduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, Seydikemer'in bu dengeyi başarıyla kurduğunu vurguladı. İlçenin geniş ürün yelpazesine dikkat çeken Yumaklı, "Burası 15 rakımdan 1200 rakıma kadar, nardan zeytine kadar Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafına ürün ihraç eden çok kıymetli bir yer. Geliştirmemiz gereken çok önemli bir potansiyeli var. Özellikle yerel yönetimlerimizin bitkisel üretimle ilgili bilgisi, tecrübesi ve birikimi Bakanlık olarak bizlerin de işini bu manada rahatlatıyor" diye konuştu.

Seydikemer'de uzun süredir gündemde olan süt üretimi odaklı OSB projesine ilişkin yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini belirten Bakan Yumaklı, "Değerli Valimize çok teşekkür ediyorum. Bu konuda bütün problemleri, bütün pürüzleri hemen hemen ortadan kaldırmış, artık bundan sonrası bize kalmış. Biz, bunu bir iz ödenekle programa almıştık. 2027'de diğer kısımlarını tamamlayıp, ödenek tahsisiyle beraber kazmayı vurup en kısa zamanda bunu da sizlerin hizmetine, faydasına sunarız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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