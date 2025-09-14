Bakan Yumaklı, Suriye'de Tarım İş Birliğini Güçlendirmeyi Amaçlıyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Suriye'nin Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Amjad Badr ile Şam'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki tarımsal iş birliğini güçlendirmek için kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.
Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suriye'nin başkenti Şam'da, Suriye Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Amjad Badr ile görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yumaklı, "Suriye Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Sayın Amjad Badr ile ülkelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve ilişkilerimizi geliştirmek üzere kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ortak hedefimiz; üretimde bereketi artırmak, tarımsal alanda güçlü adımlar atmak ve ilişkilerimizi karşılıklı fayda temelinde daha da ileriye taşımaktır. Tarım diplomasisinin sunduğu imkanlarla, dostluk ve iş birliğimizi geleceğe taşıyacağız" ifadelerini kullandı.