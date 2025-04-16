İmamoğlu: Bahçeli'nin çağrısını önemli buluyorum

Bahçeli'nin çağrısına İmamoğlu'ndan sürpriz yanıt
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
Yasak aşk yaşayan kayınvalide ile damat tutuklandı

Yasak aşk yaşayan kayınvalide ile damat için karar verildi

Bakan Yumaklı, Malatya'da Don Zararlarını İnceledi

Bakan Yumaklı, Malatya'da Don Zararlarını İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai don nedeniyle zarar gören Malatya'daki tarım alanlarını inceledi ve kayısı bahçelerinde üreticilerle görüştü. Bakan, Valilikte düzenlenen toplantıda hasar durumu ve alınacak önlemler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz günlerde zirai don nedeniyle büyük zarar gören Malatya'da tarım alanlarını yerinde inceledi. Kentteki kayısı bahçelerinde inceleme yapan Bakan Yumaklı, daha sonra Valilikte düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Malatya'da 12 Nisan gecesi hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ve kar yağışının etkili olması, özellikle kayısı başta olmak üzere birçok tarım ürününde büyük hasara yol açtı. Don olayından kiraz, ceviz, üzüm ve elma gibi çeşitli ürünlerde de hasar meydana geldi.

Sabah saatlerinde kente gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise ilk olarak kayısı bahçelerini gezerek üreticilerden ve yetkililerden bilgi aldı. Ardından Malatya Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yumaklı, burada gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında bölgedeki hasar durumu ve atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Yumaklı'nın, valilik ziyaretinin ardından temaslarını tamamlayarak akşam saatlerinde kentten ayrılması bekleniyor. - MALATYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.