Bakan Yumaklı: Bir kıvılcım koskoca bir ekosistemi yok edebilecek güce ulaşabiliyor / Haber eklendi

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Havanın sıcak olması, nemin düşük olması, çok şiddetli ve kararsız rüzgarlar yeşil vatanımızı tehdit ediyor. Tabii bu sadece bizim ülkemiz için geçen değil. Hem dünya hem de yakın coğrafyamızda benzer şekilde ülkeler bu konjonktürle mücadele ediyorlar. Biz hep söylüyoruz, dikkatsiz bir şekilde çıkartılan ya da çıkan bir kıvılcım maalesef koskoca bir ekosistemi yok edebilecek güce ulaşabiliyor" dedi.

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Bingöl'e gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bingöl Valiliği'ni ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Vali Ahmet Hamdi Usta ile bir süre görüşen Bakan Yumaklı, daha sonra valilik toplantı salonunda düzenlenen Sektör İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda AK Parti Bitlis milletvekilleri Feyzi Berdibek ile Zeki Korkutata, Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile ilgili kurumların idarecileri yer aldı.

'1 HAZİRAN'DA BU YANA YANGINLARLA MÜCADELE EDİYORUZ'

Burada konuşan Bakan Yumaklı, "Bugün Doğu Anadolu'nun kalbi, bölgedeki birçok ilin kesişim noktası, tarih ve kültür şehri olan Bingöl'deyiz. Sektörümüzü her yönüyle değerlendirmek ve geliştirdiğimiz politikaların yansımalarını da gözlemlemek amacıyla saha ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bu özellikle bizim saha ziyaretlerinin etkinliği açısından, uyguladığımız politikaların ve projelerin sonuçlarını görme açısından son derece önemli. Bu kapsamda 'Bingöl Sektör Toplantısı' vesilesiyle beraberiz. Malumunuz 1 Haziran'dan bu zamana kadar orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Havanın sıcak olması, nemin düşük olması, çok şiddetli ve kararsız rüzgarlar yeşil vatanımızı tehdit ediyor. Tabii bu sadece bizim ülkemiz için geçen değil. Hem dünya hem de yakın coğrafyamızda benzer şekilde ülkeler bu konjonktürle mücadele ediyorlar. Biz hep söylüyoruz, dikkatsiz bir şekilde çıkartılan ya da çıkan bir kıvılcım maalesef koskoca bir ekosistemi yok edebilecek güce ulaşabiliyor. Ben orman kahramanlarımızdan bütün kurumlarımızdan bütün bakanlıklarımızdan, bizlere destek olan hangi ilde, nerede olmuşsa oradaki vatandaşlarımızdan Allah razı olsun diyorum. Bu uğurda şehit olan bütün kardeşlerimize de tekrar Cenabıallah'tan rahmet diliyorum. İnşallah onların uğruna hayatlarını verdikleri bu yeşil vatan için biz de cansiperane çalışmaya, korumaya devam edeceğiz" dedi.

'YAPAY ZEKA DESTEKLİ SULAMA SİSTEMLERİNİ YAYGINLAŞTIRIYORUZ'

Bakan Yumaklı, "Küresel ısınma ile ilgili en önemli konulardan diğeri de su. 2025 yılı kuraklık haritasını hatta son 5 yılı ele aldığımızda su konusunun gerçekten büyük bir problem olmaya doğru gittiği açık. Yine söylüyorum; bu sadece bizim ülkemiz için geçerli değil. Dünyadaki bütün ülkelerin hemen hemen artık bu su konusuna farklı bir perspektiften başladığı aşikar. Dolayısıyla suyumuzu verimli ve sürdürülebilir kullanmak için de bizim gerekli adımları atmamız gerekiyor. Bu kapsamda özellikle sulama projelerine çok ciddi bir şekilde eğilmiş durumdayız. Yapay zeka destekli sulama sistemleri Adana'da başlamıştı. Şimdi diğer 14 ilimize de yaygınlaştırıyoruz. Atık suları ileri biyolojik arıtmayla arıtarak tekrar kullanımının sağlanması gibi pek çok proje suyunu bir damlasını bile zayi etmemek adına uygulamak için var gücümüzde çalışıyoruz. En önemlisi de geçtiğimiz yılın eylül ayından itibaren uygulamaya başladığımız suyu merkeze alan üretim planlaması. Bitkisel üretim için artık bizim üretim planlaması konusunu bir teoriden pratiğe dönüştürme zorunluluğumuz olmuştu ki 40 yıldır konuşulan bir konuydu. Hamdolsun. Hem bitkisel üretimde hem hayvansal üretimde artık bu konu uygulamaya alındı ve büyük oranda da üreticilerimiz tarafından sahiplenildi. Ben bu vesileyle buradan ülkemizdeki bütün üreticilerimize canıgönülden teşekkür ediyorum. Bu konuyu sadece bir bakanlığın bir devlet kurumunun konusu olarak görmediler. Benimsediler ve buna hep beraber sahip çıktılar" diye konuştu.

'ISI DEĞİŞİMLERİ ZİRAİ DONU GETİRDİ'

Bitkisel üretimle ilgili en önemli konulardan birinin de zirai don olayı olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Bir tarafta kuraklığı konuşurken, diğer tarafta da ısı değişimleri zirai don olayını getirdi bize. Nisan ayında ve şubat ayında olmuştu bu yılın. Burada birçok ilimiz farklı ürünlerde, farklı oranlarda etkilendi. Bingöl'de de ceviz, erik, kayısı gibi ürünlerle 34 üreticimiz etkilenmişti. Bunların arasında TARSİM sigortası olanlar ödemelerini aldılar. Ama olmayanlarla ilgili de malumunuz Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olanların hasar tazminatlarının ödenmesi ile ilgili süreç çok kısa bir zamanda da tamamlanmış olacak. Yine hayvancılıkta yol haritası açıklamıştık geçen yıl. Bu kapsamda da çok yoğun bir çalışma başlatmıştık. Özellikle anaç hayvan sayısının artırılması ile alakalı aile işletmelerimizin güçlendirilmesiyle alakalı, kadın ve genç girişimcilerimizin üretim sektörünün içerisinde var olmasıyla alakalı ya da geliştirilmesiyle alakalı konular bizim en önemli hedeflerimizdendi. Üretim planlaması kapsamında besi ve süt bölgeleri ilan ettik. Bu bölgelere dahil olan illerimizi ilan ettik. Buradaki temel hedefimiz şuydu. En doğru yatırımı, en doğru yerde yapmak. Bütün kaynaklarınızı göz önüne alarak, üretimi nerede yapacağınıza vermiş olmanız gerekiyordu. Biz de bunu yaptık. Bu planlama kapsamına giren illerde yapılacak yatırımlara ekstra teşvik ve destek vereceğimizi söylemiştik. Bingöl'de hem besi hem süt hem de kanatlı üretim merkezleri olması açısından her üçünün de yine birleşim noktası olan iki ilimizden bir tanesi oldu" dedi.

'PEYDERPEY HAYVAN PAZARLARINI AÇMAYA BAŞLIYORUZ'

Bakan Yumaklı, sözlerine şöyle devam etti:

"Diğer bir önemli konudan bahsetmek istiyorum. Türkiye'de yeni bir serotip, SAT-1 şap hastalığı görüldü. Biz bunun bütün ülkemizde yayılmasını engellemek için hızlıca hayvan pazarlarını kapattık. Hayvan hareketlerini kısıtladık. Bunu bir pandemi gibi düşünün, Covid gibi düşünün. Nasıl orada da insan hareketleri sınırlanmıştı, aynı şekilde biz de hayvan hareketlerini sınırladık ve hayvan pazarlarını kapattık. Hızlı bir şekilde şap enstitümüz bunun aşısını üretti. Şu ana kadar 8,5 milyon doz aşıyı sahaya gönderdik. Aşılamalar devam ediyor. Önümüzdeki hafta da 2,5 milyon doz aşıyı daha sahaya göndereceğiz. Böylece aşılamanın yüzde 85 oranına ulaştığı bütün illerimizde de peyderpey hayvan pazarlarını açmaya başlayacağız inşallah. Bu hedeflerden en önemlisi ise Tarım ve Orman sektörü. Bunu konuşmamın başında söyledim. Cumhurbaşkanımızın güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğine dair ifadeleri bizlere çok önemli bir yol ve vizyon çiziyor. Bu manada sektörümüzün rekabet gücünü artırmanın yolu da şehirlerimizin altyapısını güçlendirmekten geçiyor."

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,