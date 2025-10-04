İçişleri Bakanı Yerlikaya MÜSİAD'ın 110'uncu Genel İdare Kurulu Programına Katıldı

MÜSİAD'IN 110'UNCU GENEL İDARE KURULU PROGRAMINA KATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyaret için geldiği Kayseri'de MÜSİAD'ın 110'uncu Genel İdare Kurulu programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Ülkemizin sıkıntılı süreçlerden geçtiği, sermayenin dahi renklere ayrıldığı, dilinde dua, gönlünde iman, yüreğinde gayret taşıyanlara, üvey evlat muamelesi yapıldığı o karanlık yıllarda, 12 genç iş insanı bir araya geldi. Onlar farklı bir vizyon ve bakış açısına sahiptiler. Erdemliydiler. Gayretliydiler. Kendilerini davalarına adamışlardı. 'Başka bir yol mümkün' diyerek yola çıktılar. 'İnanmışsan eğer yüreğinde sarsılmaz bir inanç gibi, başlamışsın demektir yürümeye, karanlıklar ardından doğan sabahlara' dediler. Yol taşlıydı. Yol engebeliydi. Ama kader, gayrete aşıktı. Onlar iş dünyasına yeni bir ses, yeni bir soluk getirdiler. ve bu kuruluşun adı sadece tabelada bir yazı değildi. Bir niyetti, bir iddiaydı, bir duruştu. Adına da: 'MÜSİAD' dediler. Allah, onu kuranlardan da yaşatanlardan da razı olsun. Peki, MÜSİAD'ın ilk fahri üyesi kimdi? Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu yıl düzenlenen MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada demişti ki: '1999 yılında Pınarhisar'a gitmeden önce, MÜSİAD'ın beni ilk fahri üye olarak kabul etmesinin anlamını, mesajını ve kıymetini her zaman şükranla hatırlarım.' İşte bu cümle dahi, MÜSİAD'ın vefasının en net ifadesidir" diye konuştu.

'2 BİN 329 GAZZELİ KARDEŞİMİZİN ÜLKEMİZE TAHLİYESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Pusulalarının hep insanlıktan yana olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Bugün Gazze'de süregelen soykırım, vicdan sahibi tüm yürekler tarafından lanetleniyor. Birileri kötülükleri içinde boğulurken, Filistin'i tanıyan ülkeler çığ gibi büyüyor. Türkiye olarak, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, AFAD'ın koordinesinde, 14 uçak, 16 gemi ve 314 Tırdan oluşan insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırdık. Sağlık Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde, 2 bin 329 Gazzeli kardeşimizin ülkemize tahliyesini gerçekleştirdik. Biz devlet olarak, sizler gibi yüreği sağlam kuruluşlarla birlikte, mazlumların yanında durmaya, onların sesine ses olmaya devam edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

'YILLARCA KAYNAKLARIMIZI TÜKETEN TERÖR BELASI GERİDE KALDI'

Artık terörsüz Türkiye ile yeni bir sürecin arifesinde olduklarını aktaran Bakan Yerlikaya, "Yıllarca kaynaklarımızı tüketen terör belası geride kaldı. 'Barut sustuğunda; toprağa tohum, gönle umut ekilir.' Artık enerjimizi; yatırıma, üretime, sanayiye ve eğitime harcayacağız. ve sizler, bu konuda da elinizi taşın altına koydunuz. Hazırladığınız; 'Terörsüz Türkiye Öneri ve Faaliyet Sunumu', 'Kalkınma, Uyum ve Kardeşlik Hukuku' raporuyla terörsüz bir geleceğin inşasına güçlü katkılar sundunuz. Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde buyurdukları gibi: 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.' Bizim mayamız da kardeşliktir, yolumuz birliktir. Bin yıldır aynı sofrayı paylaşan, aynı duada buluşan, aynı mücadelede omuz omuza duran bu millet; bugün de bir ve beraberdir, aynı iradeyle dimdik ayaktadır" dedi.

'ZEHİR TACİLERİNE OPERASYONLAR SONUCU 89 BİN 899 ŞAHIS TUTUKLANDI'

İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin huzuru, milletin güvenliği için 675 bin personelle gece- gündüz teyakkuzda olduklarını aktaran Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Terörden organize suçlara, uyuşturucudan siber tehditlere, asayişten göç yönetimine ve trafik güvenliğine kadar her alanda; veriye dayalı, teknoloji destekli, insan odaklı, hukuk temelli bir mücadeleyi kararlılıkla yürütüyoruz. Son 2 yılda, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta olay sayısını 61 bin 235, malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suçta ise olay sayısını 103 bin 111 azalttık. Bu kabine dönemimizde, ülkemiz genelinde yaptığımız operasyonlarla, KOM, narkotik ve siber alanda faaliyet gösteren 1308 organize suç örgütünü çökerttik. Yine bu kabine dönemimizde ülkemiz genelinde, sadece zehir tacirlerine karşı yaptığımız operasyonlar sonucu 85 bin 899 şahıs tutuklandı. Suçla mücadelede, bizim kadar rakamları böylesine detaylı ve şeffaf bir biçimde açıklayan başka bir ülke kolay kolay bulamazsınız. ABD Başkanı BM kürsüsünde geçen yıl sadece ABD'de 300 bin insanın uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Oysa resmi rakamları bunun 4'te 1'i kadardı. Avrupa uyuşturucu raporuna göre, 2023 yılında uyuşturucu bağlantılı ölümlerin 1 milyon kişi başına düşen oranı: Estonya'da 135.2, Letonya'da 129.7, Norveç'te 93.5, Türkiye'de bu oran 5.1. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz."