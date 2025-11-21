Bakan Yardımcısı Turan: Terörle mücadelede çok büyük bir mesafe aldık

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Bülent Turan , " Türkiye 'nin terörle mücadelede çok büyük bir mesafe aldığını hatırlatmak istiyorum. Kan akmadan yeni bir Türkiye 'yi inşa edelim diye de Meclis'imiz başta olmak üzere büyük mesai harcanıyor. Ayağımız kanıyorsa koşamayız. Önce ayağımızdaki kanı durduracağız, bantlayacağız, sonra koşacağız" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, bir dizi programa katılmak için Çanakkale'nin Biga ilçesine geldi. Burada bir iş yeri açılışına katılan Bakan Yardımcısı Turan'a, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

'BÜYÜK MESAFE KATETTİK'

İçişleri Bakanlığı'nda çok farklı birimlerde büyük mesailer harcandığını söyleyen Turan, "Bu ülkede kan akmasın, canımız yanmasın diye özel gündemlerimiz oldu. Büyük mesafe katettik. Geldiğimiz yerde 'Terörsüz Türkiye' olsun diye çok büyük siyasi riskler alarak adımlar atılıyor. Ama altını çiziyorum; Türkiye'nin terörle mücadelede çok büyük bir mesafe aldığını hatırlatmak istiyorum. Kan akmadan yeni bir Türkiye'yi inşa edelim diye de Meclis'imiz başta olmak üzere büyük mesai harcanıyor. Ayağımız kanıyorsa koşamayız. Önce ayağımızdaki kanı durduracağız, bantlayacağız, sonra koşacağız" dedi.

'UFAK KONULARA TAKILMAYACAĞIZ'

Turan, "Terör olmayan Türkiye'de sağlık verimi mi daha iyidir, Terörlü Türkiye'de mi daha iyidir? Terörü olmayan ülkede mi eğitim daha iyidir, olanda mı daha iyidir? Yatırımlar hangisinde daha iyidir? Ayağımız kanarken, terör varken bu ülkenin çok fazla oranda koşması mümkün değil. Risk alarak, bazen sabrederek ama işin nihayetinde sonuca odaklanarak mutlaka bu süreci bitirmek zorundayız. Bu sürece de en çok Çanakkale ruhuna sahip gençlerimizin sahip çıkması gerekir. Nasıl ki biz Çanakkale Şehitliği'nde Vanlıyla, Hakkariliyle, Edirneliyle, Karslıyla beraber yatıyorsak, bu ülkede de omuz omuza ayağa kalkıp, ülkemizi büyütmek görevimiz var. Ufak konulara takılmayacağız. Sonuca bakacağız. Terörsüz Türkiye için ne geliyorsa elimizden onu yapmaya çalışacağız" diye konuştu. Konuşmanın ardından Bülent Turan ve beraberindekiler, kurdele keserek iş yeri açılışını gerçekleştirdi. Ayrıca Turan, Bigaspor'un kadın ve erkek futbol takımı oyuncularıyla kulüp binasının bahçesinde bir araya geldi. Turan, burada sporcularla sohbet edip, taleplerini dinledi.