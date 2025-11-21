Haberler

Bakan Yardımcısı Turan: Terörle mücadelede çok büyük bir mesafe aldık

Bakan Yardımcısı Turan: Terörle mücadelede çok büyük bir mesafe aldık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Türkiye'nin terörle mücadelede çok büyük bir mesafe aldığını hatırlatmak istiyorum.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Bülent Turan, " Türkiye'nin terörle mücadelede çok büyük bir mesafe aldığını hatırlatmak istiyorum. Kan akmadan yeni bir Türkiye'yi inşa edelim diye de Meclis'imiz başta olmak üzere büyük mesai harcanıyor. Ayağımız kanıyorsa koşamayız. Önce ayağımızdaki kanı durduracağız, bantlayacağız, sonra koşacağız" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, bir dizi programa katılmak için Çanakkale'nin Biga ilçesine geldi. Burada bir iş yeri açılışına katılan Bakan Yardımcısı Turan'a, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

'BÜYÜK MESAFE KATETTİK'

İçişleri Bakanlığı'nda çok farklı birimlerde büyük mesailer harcandığını söyleyen Turan, "Bu ülkede kan akmasın, canımız yanmasın diye özel gündemlerimiz oldu. Büyük mesafe katettik. Geldiğimiz yerde 'Terörsüz Türkiye' olsun diye çok büyük siyasi riskler alarak adımlar atılıyor. Ama altını çiziyorum; Türkiye'nin terörle mücadelede çok büyük bir mesafe aldığını hatırlatmak istiyorum. Kan akmadan yeni bir Türkiye'yi inşa edelim diye de Meclis'imiz başta olmak üzere büyük mesai harcanıyor. Ayağımız kanıyorsa koşamayız. Önce ayağımızdaki kanı durduracağız, bantlayacağız, sonra koşacağız" dedi.

'UFAK KONULARA TAKILMAYACAĞIZ'

Turan, "Terör olmayan Türkiye'de sağlık verimi mi daha iyidir, Terörlü Türkiye'de mi daha iyidir? Terörü olmayan ülkede mi eğitim daha iyidir, olanda mı daha iyidir? Yatırımlar hangisinde daha iyidir? Ayağımız kanarken, terör varken bu ülkenin çok fazla oranda koşması mümkün değil. Risk alarak, bazen sabrederek ama işin nihayetinde sonuca odaklanarak mutlaka bu süreci bitirmek zorundayız. Bu sürece de en çok Çanakkale ruhuna sahip gençlerimizin sahip çıkması gerekir. Nasıl ki biz Çanakkale Şehitliği'nde Vanlıyla, Hakkariliyle, Edirneliyle, Karslıyla beraber yatıyorsak, bu ülkede de omuz omuza ayağa kalkıp, ülkemizi büyütmek görevimiz var. Ufak konulara takılmayacağız. Sonuca bakacağız. Terörsüz Türkiye için ne geliyorsa elimizden onu yapmaya çalışacağız" diye konuştu. Konuşmanın ardından Bülent Turan ve beraberindekiler, kurdele keserek iş yeri açılışını gerçekleştirdi. Ayrıca Turan, Bigaspor'un kadın ve erkek futbol takımı oyuncularıyla kulüp binasının bahçesinde bir araya geldi. Turan, burada sporcularla sohbet edip, taleplerini dinledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu: Eldeki tek delil...

Acılı aile sessizliğini bozdu! Eldeki tek delil...
Mustafa Destici: Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz

İttifakın küçük ortağı, "Öcalan" çıkışıyla köprüleri attı
Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rizespor maçı kadrosunda yok

Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rize maçı kadrosunda yok
9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu

9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.