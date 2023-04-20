Bakan Yanık:  Türkiye olarak bugün kader birliği yapmış 85 milyonluk bir aileyiz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Biz Türkiye olarak bugün 85 milyonluk kader birliği yapmış, acıları ve mutlulukları paylaşan bir aileyiz.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Biz Türkiye olarak bugün 85 milyonluk kader birliği yapmış, acıları ve mutlulukları paylaşan bir aileyiz. Ülkemizi böyle görüyoruz. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin mücadelesini milletçe hep beraber vereceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Osmaniye'den milletvekili adayı olan Derya Yanık, ramazan ayının son gününde, Osmaniye'de şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar programına katıldı. Toprakkale ilçesi ziyaretinin ardından katıldığı iftar programında açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, bu sene ramazan ayının asrın depreminde canlarını kaybeden vatandaşlar sebebiyle biraz buruk karşılandığını kaydetti. Bakan Derya Yanık, "İftar ve sahur sofralarında edilen dualarda okunan mukabelelerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız hep vardı. Bir kez daha bu mübarek zaman dilimlerinde depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve halen tedavileri devam eden yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Hamdolsun, yaşadığımız felaketi, açılan derin yaraları da birlikte sarmayı başaracağız, başarıyoruz. Çünkü bu necip milletin mayası sağlamdır. Devletimiz de tüm imkanlarıyla hemen depremin akabinde seferber oldu ve çalışmaları yürütüyor" ifadesini kullandı.

"Bundan böyle muharip gazilerimizin almakta oldukları şeref aylıkları sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın asgari ücret tutarında eşitlenmiştir. Sizlerin huzurlu bir yaşam sürmeniz için elimizden gelen maddi ve manevi gayretleri göstermeye devam edeceğiz. Kıymetli konuklar, biz Türkiye olarak bugün 85 milyonluk kader birliği yapmış, acıları ve mutlulukları paylaşan bir aileyiz. Ülkemizi böyle görüyoruz. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin mücadelesini milletçe hep beraber vereceğiz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21'inci yüzyılın yükselen muhkem ve lider gücü olmayı başaracağımıza yürekten inanıyorum. Bu duygularla yarın idrak edeceğiniz Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."