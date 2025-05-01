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Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Kanal İstanbul projesine ilişkin, "Çok net bir irademiz var. Biz Kanal İstanbul'u yapacağız. Bugün gündemimizde değil ama günü geldiğinde, doğru finansmanı bulduğumuzda mutlaka yapacağız" dedi. Murat Kurum ise dün yaptığı açıklamada, "Kanal İstanbul ile ilgili bir konu şu anda gündemimizde yok" demişti.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Kanal İstanbul projesine ilişkin kendisine yönelten soruya, "İlgili kurumlarla beraber bu süreci istişare ediyoruz. Cumhurbaşkanımızla ziyaret ettik. Ziyaret ettiğimiz yer Başakşehir Nakkaş Otoyol projesinin Kanal İstanbul üzerindeki önemli bir yapısıdır. O Kanal İstanbul yapılacakmış gibi projelendirildi ve inşaatına da devam ediyoruz" şeklinde yanıt verdi.

"DOĞRU ZAMANDA KANAL İSTANBUL'U KESİNLİKLE YAPACAĞIZ"

Bakan Uraloğlu, "Kanal İstanbul'un yapılmasıyla ilgili net bir irademiz var. Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız. Bunu ne zaman yapmalıyız, bu konuyu istişare ediyoruz. Doğru zamanda doğru kredi ve finans imkanlarıyla beraber Kanal İstanbul'u yapacağız. Vazgeçmiş değiliz. Siz Kanal İstanbul'u gündem değiştirmek için gündeme getiriyorsanız bunu da doğru bulmuyorum. Şu anda gündem olarak biz Kanal İstanbul'u tartışmıyoruz. Tartışılmasını da doğru bulmuyoruz. Ancak Kanal İstanbul'dan vazgeçmedik. Kanal İstanbul Türkiye'nin ihtiyacıdır. Biz de doğru zamanda yapacağız"

BAKAN KURUM "GÜNDEMİMİZDE YOK" DEMİŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum ise konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Kanal İstanbul ile ilgili bir konu şu anda gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştik. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratmak, konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

HAZIRLIK SÜRECİ

Küçükçekmece Gölü-Sazlıdere Barajı-Terkos doğusunu takip eden kanal koridorunun yaklaşık 6 bin 149 metrelik kısmı Küçükçekmece sınırları içerisinde, yaklaşık 3 bin 189 metrelik kısmı Avcılar sınırları içerisinde, yaklaşık 6 bin 61 metrelik kısmı Başakşehir sınırları içerisinde ve yaklaşık 27 bin 383 metrelik kısmı Arnavutköy sınırları içerisinde yer alıyor.

ÜZERİNE 6 KÖPRÜ YAPILACAK

İhale sürecinin ardından kanal inşaatı öncesi hazırlık çalışmalarının 1,5 yıl, kanal inşaatının 5,5 yıl sürmesi, projenin tamamlanma süresinin 7 yıl olması öngörülüyor. İstanbul'u içinden 2 deniz geçen bir şehre dönüştürecek Kanal İstanbul'un üzerine 6 köprü yapılacak. Kanal İstanbul'un her iki tarafında 250 biner konutluk devasa şehirler kurulması planlanıyor.

Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (32)

Haber Yorumlarımurat özkan:

Yaparsınız Tabii Baharat Kokulu Araplara Sattınız Her Yeri Doymadınız

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Haber YorumlarıMücahit Kılıç:

Yazıyorum yaziyorum siliyorum. Seçim gelsin artık

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Haber Yorumlarım6r89qsq9d:

Göreceğiz

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Haber YorumlarıDoğuş:

Araplara söz verip dolarları almışsınız. Mecburen yapacaksınız

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Haber YorumlarıTT:

Doğaya verilecek tahribatı, olumsuzlukları filan hiç konuşmaya gerek yok, halkla inatlaşmamak lazım. Kim ki halkla inatlaşır, o kaybeder...

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Haber YorumlarıTekin Avci:

Seçim lazım şart

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Haber YorumlarıDENİZ KARA :

yurdum insanı binlerce çürük binada kaderlerini beklerken,siz kanal İstanbul peşindesiniz.bu kanalın suyundan kimler yararlanacak sa artık,bazı operasyonların nedeni de bu olabilir mi acaba vay halimize vay da vay

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

rantcilara ve araba söz verilmesi sebebinle bu halk ve istabbullular topraklarimizin arap kanallarinda gecmisin deve cobani osmanli sömürgesi araplara peskes cekilmesine doga dengesini ve kaynaklarin bozulmasina asla izin vermeyecektir ve günü geldiginde bu israrinizinda sebebi illeki sorulacaktir, ayrica maliyeti cok yüksek oldugundan finansmanini karsilayamayacaginizi dis ülkelerin kredi vermeyecegini hic bir yabanci sirketin riziko almayacagi icin yapamayacaginizi sizde biliyorsunuz.

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Kanal İstanbul dan daha öncelikli yapılması gereken işleri icraatleri, bitirmeliyiz önce... Asya dan Avrupa ya GAz botu hatlarını arttırmalı, enerjide merkez olmalıyız önce. ekonomiye can suyu olur bu proje

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Haber YorumlarıTekin Avci:

Kanal ist harcanak para bütün istabul daki,yapıları dönüşüm yapar ve millet taksitli öder öncelik meselesi he toprak satın alanlara sözünüz borcunuz varsa o başka arabistan katar Kuveyt te 100 metre kare toprak alabilirmi1 Türk mesela veya azerbaycan bile daire konut alabilirsin ama toprak satışı yasak

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