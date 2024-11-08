Bakan Uraloğlu: İnşa ettiğimiz yol, tünel ve köprülerle yılda 197 milyar lira ekonomik fayda sağlıyoruz

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ardahan'da Aşık Şenlik Tüneli ve Bağlantı Yolu Açılış Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, Mozeret Geçidi'nin sadece bir ulaşım yolu değil aynı zamanda bölgenin tarihi, kültürel ve ekonomik dokusunu şekillendirmesi açısından da büyük önem taşıdığını söyledi. İpek Yolu üzerinde yer alan bu geçidin, yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin etkileşimine sahne olduğunu, ticaret kervanları, göçmen milletler ve orduların bu geçitten geçerek tarihin akışını değiştirdiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Geçidin çevresinde bulunan tarihi kalıntılar da bu zengin geçmişin izlerini günümüze taşımaktadır. Bu nedenle Mozeret Geçidi'nin korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması da bölgenin sürdürülebilir kalkınması için büyük önem taşımaktaydı. Bu kapsamda Aşık Şenlik Tüneli ve bağlantı yolumuzun inşasıyla Mozeret Geçidi'nin ulaşım altyapısının güçlenmesi ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimi için büyük bir adım attık. Ardahan'ın yetiştirdiği büyün ozan Aşık Şenlik'in ismini tünele vererek bölgenin kültürel mirasına da sahip çıktık" diye konuştu.

'GÜRCİSTAN'A YÜKSEK STANDARTLI BİR ULAŞIM SAĞLADIK'

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Aktaş Sınır Kapısı'na ulaşımı sağlayan ve Aşık Şenlik Tüneli'nin de bulunduğu 16,3 kilometre uzunluğundaki Çıldır-Aktaş yolunu bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamladıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Güzergah üzerinde yer alan 2 bin 159 rakımlı Mozeret Geçidi'ni de 2 bin 308 metre uzunluğunda çift tüplü olarak inşa ettiğimiz Aşık Şenlik Tüneli ile geçtik. Proje kapsamında ayrıca 53 metre uzunluğunda Çıldır Köprüsü ve 6 adet hemzemin kavşağı da inşa ettik. Aşık Şenlik Tüneli ile Ardahan ve Doğu Anadolu'nun Çıldır ilçesi üzerinden Aktaş Sınır Kapısı'na ve Gürcistan'a yüksek standartlı bir ulaşım sağladık. Ağır kış şartlarının yaşandığı Mozeret Geçidi'ndeki keskin virajları baypas ettik. Yol kotunu 209 metre aşağıya alarak, bu güzergahı kullanan sürücülerimizin yaşadığı problemleri asgari düzeye indirdik, 14 keskin virajı ortadan kaldırarak güvenliği en üst düzeye taşıdık" dedi.

Uraloğlu, çalışmalarla güzergahı 4 kilometre kısaltarak, seyahat süresini de 35 dakikadan 10 dakikaya düşürdüklerini, böylece zamandan 84,2 milyon lira, akaryakıttan 29,3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 113,5 milyon lira tasarruf edileceğini ifade etti.

3 METRE YÜKSEKLİĞİNDE GÜRÜLTÜ BARİYERİ

Bakan Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 2 bin 42 ton azaltarak Ardahan'ın eşsiz doğasının korunmasına katkı sağlayacağız. Bu projemizde doğanın korunmasına gösterdiğimiz hassasiyeti ortaya koyan çok özel bir çalışmamız da var. Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı yolunun Aktaş Gölü yakınlarından geçen kesiminde toplam 2 bin 660 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde gürültü bariyeri montaj çalışmaları yapıyoruz. Gürültü bariyeri ile 42 kuş türünün yaşadığı ve bazı türlerin Türkiye'deki tek üreme noktası olan göldeki doğal hayatın ulaşımdan etkilenmesinin önüne geçeceğiz. Böylece bu bölgemizde canlı hayatı ve çeşitliliğinin korunmasına da katkı sağlayacağız. Bu tünel, yüzyıllardır kış aylarında ulaşımın zorlaştığı bölgeye bir nefes olmuş, bölge insanının yüreklerine umut aşılamış, Ardahan'ın geçmişiyle geleceği arasında bir köprü olmuştur. Artık kışın çetin şartları, insanımızın günlük hayatlarını olumsuz etkilemeyecek, bölgenin ticareti canlanacak, turizmi gelişecek; tünelimizin içinden geçen her araç, bölgenin kalkınmasına bir tuğla daha koyacaktır. Bu tünel, Ardahan'ın coğrafi izolasyonunu ortadan kaldırarak, bölgeyi Türkiye'ye ve dünyaya daha yakın hale getirmiştir. Artık Ardahan, sadece doğal güzellikleriyle değil, ulaşım kolaylığıyla da dikkat çeken bir yer haline gelmiştir."

2 MİLTAR 437 MİLYON LİTRE TASARRUF

Türkiye'de 2002 yılına kadar yaklaşık 80 yıllık dönemde sadece 50 kilometre tünel yapıldığını ve son 22 yılda bu uzunluğu 767 kilometreye çıkardıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Nereden nereye? Aynı şekilde 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğumuzda 790 kilometreye ulaşmıştır. İnşa ettiğimiz bölünmüş yollarımız, tünellerimiz ve köprülerimizle seyahat eden vatandaşlarımız yıllık 739 milyon saat zaman ile yaklaşık 2 milyar 437 milyon litre akaryakıt tasarruf etmektedir. Bu yapılarımız sayesindeki seyahat süresindeki kısalmalardan da yaklaşık 113 milyar 870 milyon lira iş gücü tasarrufu, akaryakıttan ise yaklaşık 83 milyar 622 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 197 milyar 492 milyon lira ekonomik fayda sağlıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu ile beraberindekiler, açılış kurdelesini kesti.