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Bakan Uraloğlu, Depremzedelerle Bir Araya Geldi

Bakan Uraloğlu, Depremzedelerle Bir Araya Geldi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9'luk deprem sonrası esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve sorunları dinledi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5.9'luk depremle sarsılan Kale ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kale ilçesinde AK Parti'nin 8. Olağan kongresine katıldı. Kongre öncesinde geçtiğimiz günlerde 5.9'luk depremle sarsılan Kale'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçmiş olsun dileklerini ileterek sorun ve talepleri dinledi.

Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için vatandaşlarla birlik içinde hareket etmeyi sürdüreceklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, daha sonra kent merkezindeki programlarına katılmak üzere bölgeden ayrıldı.

Programda, Bakan Uraloğlu'na Vali Seddar Yavuz ile AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Abdurrahman Babacan ile AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören eşlik etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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