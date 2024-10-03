Bakan Uraloğlu: 12 yeni iç hat seferleri başlayacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Atatürk Havalimanı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Akademisi'nde Havacılık firmaları temsilcileri ile toplantı gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, toplantı sonrası yaptığı basın açıklamasında, "Daha önce başlattığımız çalışmalar neticesinde önümüzdeki kış döneminde Ekim sonu itibariyle SunExpress Havayolları tarafından 12 yeni iç hat seferlerinin başlayacağı müjdesini buradan paylaşmak istiyorum" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Atatürk Havalimanı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Akademisi'nde, THY, AJet, Pegasus ve SunExpress Havayollarının yöneticileri ile toplantı gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, toplantı sonrası açıklamalarda bulunduç

'BİLET İNDİRİMLERİ İŞLETMELERİN KENDİ İNİSİYATİFLERİNDEDİR'

Bilet fiyatlarına değinen Bakan Uraloğlu, "Bildiğiniz üzere, hava yolu işletmeleri serbest piyasa şartlarında faaliyet gösteren ticari kuruluşlardır. Bu nedenle, normal şartlarda bir hatta uçuş başlatmak, sefer sayılarını artırmak, bilet indirimleri ya da kampanyaları yapma konuları işletmelerin kendi inisiyatiflerindedir. Ancak, Bakanlık olarak bugün yaptığımız gibi hava yolu işletmeleri ile düzenli istişareler gerçekleştirerek yurt içinde talebin yoğun olduğu bölgelere yönelik değerlendirmelerimizi iletiyor ve gerekli planlamaların yapılmasını beraberce sağlıyoruz. Özellikle yaz dönemlerinde sefer sayıları ve yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızdan uçuş sayılarının arttırılmasına yönelik taleplerle sik sik karşılaşmakta ve bu talepleri almaktayız" şeklinde konuştu.

'HAVAYOLU İŞLETMELERİNİN FİLOLARINDA TOPLAM 670 YOLCU BULUNUYOR'

Bakan Uraloğlu, "Ülkemizde ruhsatlandırılmış 14 Havayolu işletmesi faaliyet gösteriyor ve bunlardan 4 tanesi iç hat yolcu seferleri gerçekleştiriyor. Ülkemizdeki havayolu işletmelerinin filolarında toplam 670 yolcu uçağıyla 139.103 yolcu kapasitesi bulunuyor. Bugün uçak başına ortalama 200 yolcu taşıyoruz. Elbette bugünlere kolay gelmedik. 20 mayıs 1933'te, milli savunma bakanlığına bağlı hava yolları devlet işletmesi idaresinin hizmete başlaması kararıyla birlikte 4 uçaklı ilk filomuz Türk Hava Postaları adı altında faaliyete başladı. ilk uçuşunu 1933'te yaparak kanatlarını çırpmaya başlayan Türk Hava Postaları, bugün Türk Hava Yolları adıyla neredeyse tüm dünyayı kanatları altına almış bulunuyor. ilk ticari havalimanını sorarsanız, Ankara'da bugün Güvercinlik olarak bilinen alanı söyleyebilirim. Terminal olarak ise birkaç çadır dışında bir şey yoktu diyebiliriz. Ama bugün son olarak 10 Ağustos'ta hizmete açtığımız Çukurova Uluslararası Havalimanıyla 58 havalimanı ülkemizde hala hizmette. 2018 yılında hizmete açtığımız İstanbul Havalimanımız Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak yıllardır sahip olduğu birinciliği sürdürmeye devam ediyor." dedi.

'2023 YILINDA TÜRKİYE SEMALARINDAN YAKLAŞIK HER 15 SANİYEDE BİR UÇAK GEÇTİ'

Havacılık sektöründeki büyümeyle ilgili konuşan Bakan Uraloğlu, "2002 yılına geldiğimizde iç hatlarda yaklaşık 8 milyon 730 bin yolcu seyahat ediyorken dış hatlarda bu sayının 25 milyonun üstüne çıktığını gururla görüyoruz. Yani, 2002 yılında iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34 milyon yolcumuz bulunuyor diyebiliriz. Hava yolu yolcu sayımızın 2002 yılından itibaren de kovid-19 salgının etkilerini yaşadığımız 2020 yılına kadar havacılık sektörümüzün gelişmesine paralel olarak düzenli olarak arttığını görüyoruz. Tabi doğal olarak salgın etkisiyle bu yıllarda bir düşüş söz konusu. Ancak cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 2023 yılında 214 milyonun üstünde yolcu taşıyarak tüm zamanların rekorunu kırmış bulunuyoruz. Yine, Türk Hava Sahasında 2023 yılında gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 14,9 artış göstererek 2 milyon 167 bin 19'a yükseldi. Böylece 2023 yılında Türkiye semalarından yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla dile getirdiği "nereden nereye" fadesinin en çarpıcı örneklerinden birinin de havayolu sektörümüzdeki gelişime paralel olarak artan yolcu sayılarımız olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'THY, ŞİLİ'YE İLK KEZ SEFER GERÇEKLEŞTİRECEK'

Dış hatlarda yeni seferlerin başlayacağını duyuran Bakan Uraloğlu, "Uzun süredir yaptığımız görüşmeler sonucunda Şili'nin başkenti Santiago'ya 18 aralık 2024 tarihi itibarıyla THY ile İstanbul-Sao Paolo (Brezilya)- Santiago hattında haftalık 4 frekans olarak seferlere başlıyoruz. Böylelikle, THY Şili'ye ilk kez sefer gerçekleştirmiş olacak. Öte yandan, THY 4 aralık 2024 tarihi itibarıyla da İstanbul-Kuala Lumpur-Sydney hattında seferlere başlayacak. Bu yıl başlanan Melbourne seferlerinin ardından Sydney'de Avustralya kıtasında açacağımız ikinci yeni nokta olacak. Böylece bu senenin sonunda dış hatlardaki uçuş nokta sayımızı 349'a çıkarmış olacağız. dedi.

'12 YENİ İÇ HAT SEFERLERİ BAŞLAYACAK'

İç hatlarda da yeni seferlerin başlayacağını duyuran Bakan Uraloğlu, "Toplantımızda yaptığımız değerlendirme sonucunda daha önce başlattığımız çalışmalar neticesinde önümüzdeki kış döneminde ekim sonu itibarıyla Sunexpress havayolları tarafından 12 yeni iç hat seferlerinin başlayacağı müjdesini buradan paylaşmak istiyorum.

Rize /Artvin- Antalya, Antalya - Bursa, Antalya - Erzurum, Antalya - Şanlıurfa, İzmir - Elazığ, İzmir - Nevşehir, İzmir - Sivas, İzmir - Şanlıurfa, Çukurova - Bursa, Çukurova - Samsun, Çukurova - Trabzon ve Çukurova - Van seferlerini başlatıyoruz" diye konuştu.

'HER KESİMİN HAVA YOLUNU KULLANABİLMESİ İÇİN TAVAN FİYAT UYGULUYORUZ'

Son olarak biletlere getirilen tavan fiyatla ilgili konuşan Bakan Uraloğlu, "Bildiğiniz üzere 2012 yılından bu yana vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve her kesimin hava yolunu kullanabilmesi amacıyla tavan fiyat uyguluyoruz. Ağustos ayından bu yana; Bir uçuştaki biletlerin %80'i için 2500 TL, bu biletlerin satılması durumunda kalan %20'lik kısım için ise 4000 TL olarak tavan fiyat uygulamasına devam ediyoruz. Toplantımızda işletmelerimize tavan fiyat uygulamasına sıkı bir şekilde riayet etmeleri konusunda bir kez daha da hatırlattık. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar bu uygulamanın denetimini de sıkı bir şekilde yapıyoruz" ifadelerini kullandı.