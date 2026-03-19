Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Batman'da

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Batman İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Şimşek'i İl Başkanı Hüseyin Şansi, belediye başkanları ile teşkilat üyeleri karşıladı. Başkanlık makamında bir süre İl Başkanı Şansi ile görüşen Şimşek, daha sonra konferans salonunda partililerle bir araya geldi. Ziyaretlerde Şimşek'e Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya ve AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da eşlik etti.

