Bakan Özer: 'Ünye-Akkuş-Niksar yolu ekonomi çarkı için Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan bir yoldur'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Ünye-Akkuş- Niksar yolu ekonomi çarkı için Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan çok önemli bir yoldur" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'nun Ünye ilçesinde çalışmalarına devam edilen Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundu. Özer, Ünye Organize Sanayi Bölgesi(OSB) içerisinde kurulacak olan Ünye OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi alanıyla ilgili konuşarak, OSB içerisinde bulunan sanayicilerin ihtiyaç duymuş olduğu insan kaynağının yetiştirileceğini ifade etti. Özer ayrıca Ünye-Akkuş-Niksar yolunun temelinin atılmasının Karadeniz ve Akdeniz'i bağlayan güçlü bir ekonominin sağlanacağını söyleyerek, Ünye'nin kalkınmasında önemli bir rol oynadığını ifade etti.

"Ünye'ye OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak"

Özer, "Ordu'muzun eğitimden, sağlığa, ulaşımdan, alt yapıya kadar tüm alanlarda güçlü olmasıyla ilgili milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve teşkilatlarımızla beraber büyük bir çalışma yürütüyoruz. Ünye'de bunlardan eğitim olarak, kültür merkezi ve diğer çevreyle ilgili projeler anlamında çok önemli açılımlar kazandı. Bu gördüğümüz alanda Ünye'nin kırk yıllık hasretle beklediği bir özlemi olan OSB ile ilgili kurulacak alanda çalışmalar yolunda devam ediyor. Artık fabrikalarımız kurulmaya başlandı. Kısa sürede içerisinde Ünye'nin limanı ve kısa sürede ekonomik kalkınmasıyla alakalı çok önemli bir dönemece girmesini fırsat penceresi olarak görüyoruz. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak Ünye OSB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile buradaki sanayicilerimizin ihtiyaç duymuş olduğu insan kaynağını burada yetiştirmiş olacağız" diye konuştu.

"Ünye-Akkuş-Niksar yolu Akdeniz'in Karadeniz'e bağlanacağı çok güçlü bir ekonomik katkısı olacak yoldur"

Ünye-Akkuş-Niksar yolunun Ünye için önemli bir rol oynayacağını ifade eden Bakan Özer, "Yine daha önce temelini atmış olduğumuz Ünye-Akkuş-Niksar karayolu, Ünye'nin sadece liman anlamında değil, ilçenin tamamında büyük bir dönüşümü de tetikleyecek. Çünkü o yol sadece Tokat ve havzasının Karadeniz'e bağlandığı bir yol değil, Akdeniz'in Karadeniz'e bağlanacağı çok güçlü bir ekonomik katkısı olacak yoldur. Bizler de bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefi olarak yol çıktığımız merkezinde hizmet olan Ordu'muzda tüm paydaşlarımızla beraber güzel hizmetler anlamında çok kritik bir eşiğin içerisindeyiz. İnşallah bu süreçlerde hızlı bir şekilde mesafe alacağız ve 14 Mayıs'a bırakmadan Ordu için sözlerimizi yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz" şeklinde konuştu. - ORDU