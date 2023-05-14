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Bakan Özer oyunu Ordu'da kullandı

Bakan Özer oyunu Ordu'da kullandı

Politika Haberleri

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, oyunu milletvekili adayı olduğu Ordu'da kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, oyunu milletvekili adayı olduğu Ordu'da kullandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Vakıfbank Ortaokulu'nda 1396 nolu sandıkta oy kullanan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugün sabahtan itibaren vatandaşlar şölen havası, şenlik içerisinde iradelerini tecelli ettirmek için sandıklara koştular. Sandıktan çıkacak sonuç ülkemize hayırlı olsun. Tüm sonuçların ülkemize, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Ordu genelinde 590 bin 426 seçmen, 2 bin 92 sandıkta oy kullanacak. - ORDU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Mahmut Özer Ziya Selçuk Ordu Politika Haberler

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