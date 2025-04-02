Bakan Memişoğlu'ndan Boykot Çağrılarına Karşı Esnafa Destek
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, boykot çağrılarına karşı esnafa destek vermek amacıyla alışveriş yaptı ve bu anı sosyal medya hesabında paylaştı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "boykot" çağrılarına karşı alışveriş yaparak esnafa destek oldu.
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından, bir iş yerinden yaptığı alışverişe ilişkin görüntü paylaşarak, "Her daim yerli ve milli olanın destekçisiyiz. İşçimizin alın terinin, esnafımızın emeğinin farkındayız. Girişimcimizin ve üreticimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Politika