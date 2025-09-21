Bakan Memişoğlu, BM Genel Kurulu'nda hitap edecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ABD'de Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu çalışmalarına katılacak.

Bakan Memişoğlu, 25 Eylül'de gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu oturumunda küresel sağlık gündeminin en önemli başlıklarından biri olan bulaşıcı olmayan hastalıklar konusunda Türkiye'yi temsilen bir konuşma yapacak. Dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açan diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, kanser ve ruh sağlığı sorunları artık yalnızca tıbbi değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir sorun olarak tüm insanlığın ortak yükünü oluşturuyor. Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin bu alandaki proaktif koruyucu sağlık yaklaşımını, aile hekimliği uygulamalarını, erken tanı ve tarama programlarını, bağımlılıkla mücadelede yürüttüğü çalışmaları küresel topluma aktaracak. 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonu çerçevesinde hayata geçirilen projelerle vatandaşların daha sağlıklı bir geleceğe kavuşmasını hedeflediklerini ifade edecek olan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanındaki tecrübelerini uluslararası platformda paylaşacak. - ANKARA