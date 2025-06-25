Bakan Kurum: 'Yıl sonunda 81 ilimizde yeni bir sosyal konut projesi başlıyoruz'

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Sanayi Odası Meclisi Haziran ayı toplantısında yaptığı konuşmada, "Yıl sonunda 81 ilimizde yeni bir sosyal konut projesi başlıyoruz. İstanbul'da kiralık konut yapacağız. Hem kentsel dönüşüme katkı sunmuş hem de İstanbul'daki kira artışlarını aşağı çekmek için bu projeyi gerçekleştireceğiz" dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı konuşmada, "Mesele İstikbal olunca İstanbul'un ve İstanbul sanayisinin yeri çok değerlidir. İstanbul sanayisi Türkiye'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın yaklaşık yüzde 30'unu tek başına oluşturan bir şehirdir. Ekonominin merkezi, ihracatın kalbi, sanayinin direği olan İstanbul'umuz, Türkiye'nin toplam ihracatının neredeyse yarısını tek başına gerçekleştiren bir şehirdir. Hem ulusal hem de küresel ölçekte bir güç merkezidir. İstanbul, ülkemizin yeşil kalkınma sürecine de öncülük etmelidir. Sanayideki bu başarıyı yeni iş modelleriyle geleceğe taşımak zorundayız. İstanbul sanayicileri tesislerimizin ihtiyacı olan yeşil dönüşüme liderlik etmelidir" dedi.

"Sıfır Atık Hareketimizi de sanayi alanlarımızda ve üretim bölgelerinde yaygınlaştırmak durumundayız"

İstanbul'da sera gazı salımının sektörel dağılımında en büyük payı yüzde 70 ile enerji sektörünün aldığını söyleyen Bakan Kurum, "Ulaşım ve atık geri kalan kısmı oluşturuyor. Bu rakamlar hepimize 'acilen yeşil ve yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırın' demektedir. Türkiye'de toplam kurulu güç içerisinde enerji payının yüzde 59'unu yenilenebilir enerjiden karşılamaktayız. Avrupa'da 5., dünyada ise 11. sıradayız. Sanayicimizin de katkılarıyla, yenilikçi yatırımlarla daha da yüksek bir seviyeye çıkacağız. Etkisini günden güne arttıran Sıfır Atık Hareketimizi de sanayi alanlarımızda ve üretim bölgelerinde yaygınlaştırmak durumundayız" şeklinde konuştu.

"Sadece dönüşüm sistemi ile yıllık 520 milyon avroluk kazanı ülkemize kazandırmış olacağız"

Konuşmasının devamında Kurum, "Türkiye Çevre Ajansımız ile Sıfır Atık Projesi'ni daha ileriye taşımak için depozito yönetim sistemi için çalışıyoruz. Çevre Ajansımız TOBB ve TESK ile birlikte bu projeyi yürütüyor. Pilot uygulamayı ise geçtiğimiz ay Sakarya'da yaptık. Bu sistemle tüm Türkiye'de atıklarımızı toplayıp geri dönüşüm ile hammadde yapacağız. Farklı sektörlerde bu hammaddeleri kullanacağımız bir üretim modeline de geçtiğimizi ifade etmek istiyorum. Sadece dönüşüm sistemi ile yıllık 520 milyon avroluk kazanı ülkemize kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"İklim Kanunu ile birlikte hiçbir ülkenin tesirinde kalmadan daha özgür bir araştırma geliştirme ortamı sağlayacağız"

2019 yılında açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı, ekonomik dönüşüm anlamında kısıtlamalar getirdiğini dile geçiren Bakan Kurum, "Geçtiğimiz ay 'Sanayide Yeşil Dönüşüm' başlığıyla yeni bir sayfa daha açtık. Artık sanayi tesislerimiz 'Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi'ne sahip olacaklar. Mutabakat çerçevesinde herhangi bir ticari kısıtlamaya takılmayacak. İhtiyaç duyduğu finansman desteğine hızlı bir şekilde erişebilecek. Sanayicimizin sıkça sorduğu; Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi ve Ulusal Yeşil Taksonomi Yönetmeliği başta olmak üzere birçok mevzuatın yürürlüğe girmesinde kritik bir öneme sahip olan İklim Kanunu'muz da meclis genel kurulu gündemine tekrar geldi. İklim Kanunu ile birlikte bir çok yeni teknolojiyi geliştirme konusunda hiçbir ülkenin tesirinde kalmadan daha özgür bir araştırma geliştirme ortamı sağlayacağız" diye konuştu.

"İklim Kanunu çerçevesinde hem sanayide en güçlü şekilde üretimimizi ortaya koyup en güçlü noktaya koşacağız"

İklim kanunun meclisten geçtiğini dile getiren Murat Kurum, "Ülkemizin kalkınmasına helal getirmeyecek bir anlayışla Paris Anlaşması'nı meclisimizden geçirdik. İklim Kanunu çerçevesinde hem sanayide en güçlü şekilde üretimimizi ortaya koyup en güçlü noktaya koşacağız. Amacımız ortaya koyduğumuz 2053 Net Sıfır Emisyon hedefini gerçekleştirmek. Bu yöndeki tüm desteğimizi verdik, kanunumuzun meclisimizden önümüzdeki hafta içinde geçmesini bekliyoruz" dedi.

"Sanayimizin Anadolu'ya taşınması adına çok önemli bir süreci başlattık"

İstanbul sanayicilerine müjde veren Kurum, "Buradan milletimize İstanbul'daki sanayicilerimize müjdeleyelim. İstanbul Sanayi Odası ve bakanlığımız inşaatını TOKİ Başkanlığı ile gerçekleştireceğimiz, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile süreçlerini yürüteceğimiz 'Sanayide Dönüşüm Projesi' gerçekleştirilecek. Sektörel talepleri değerlendirmek suretiyle sanayimizin Anadolu'ya taşınması ve burada yer tahsisi, sanayi tesisinin TOKİ Başkanlığı ile yapılması, gerek mülkiyet sahibi gerek kiracının üretim yapması ile İstanbul sanayisinin dönüşümü adına çok önemli bir süreci başlattık. Sanayi odamız sektörel talepleri değerlendirecek. Bakanlığımızla birlikte maliyetleri düşürmek ve üretimi daha da arttırmak adına taşınmak isteyen tesisleri kapsayan bir projeyi gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

"Yıl sonunda 81 ilimizde yeni bir sosyal konut projesi başlıyoruz"

81 ilde yeni sosyal konut projesini müjdeleyen Kurum, "Yıl sonunda 81 ilimizde yeni bir sosyal konut projesi başlıyoruz. İstanbul'da kiralık konut yapacağız. Hem kentsel dönüşüme katkı sunmuş hem de İstanbul'daki kira artışlarını aşağı çekmek için bu projeyi gerçekleştireceğiz. Yeni proje önerileri getirmenizi, ürettiğiniz yeni teknolojileri bu projelere yansıtmanızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL