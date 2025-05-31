Bakan Kurum: Terörsüz Türkiye döneminin kapılarını açıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Yarım asırdır mücadele ettiğimiz terör belasından kurtuluyor, terörsüz Türkiye döneminin kapılarını açıyoruz. Göreceksiniz terörsüz Türkiye, 86 milyon vatandaşımızın tamamının refah, huzur içinde yaşayacağı bir ülke haline getirecek" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Konya'ya geldi. Bakan Kurum, AK Parti Konya Teşkilatı'nda partililere seslendi. 'Terörsüz Türkiye' sürecine değinen Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli önderliğinde, güçlü Türkiye için yepyeni bir aşamaya daha geçiyoruz. Yarım asırdır mücadele ettiğimiz terör belasından kurtuluyor, terörsüz Türkiye döneminin kapılarını açıyoruz. Göreceksiniz terörsüz Türkiye, 86 milyon vatandaşımızın tamamının refah, huzur içinde yaşayacağı bir ülke haline getirecek. Bununla beraber sivil anayasamızı da yaptığımızda; ekonomimiz, savunma sanayimiz, şehirlerimiz daha da güçlenecek." dedi.

'MİLLETİMİZ CHP YÖNETİMİNE HADDİNİ BİLDİRECEKTİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazlumların tek umudu olduğunu ifade eden Kurum şöyle dedi: "Cumhurbaşkanımız, mazlumlarının tek umudu ve küresel çetelerin tek düşmanıdır. Herkes görecek ki bu aziz millet ilk seçimlerde olduğu gibi yine sandığın başında güçlü bir şekilde, Cumhur İttifakı'nı, Cumhurbaşkanımızı destekleyecektir. Milletimiz şaibeli kurultaylarla anılan bu CHP yönetimine yine haddini bildirecektir. Bilin ki ne yapsanız fayda etmeyecek, tıpkı bir saman alevi gibi, sönüp gideceksiniz. Ama bizim meşalemiz yanmaya devam edecek, bizim liderimiz arkasında dimdik duran bu teşkilatıyla yürüyüşüne devam edecek. Bu CHP'li iftira lobisinin yüzüne doğrunun, hakikatin şamarını her seçimde olduğu gibi vurmaya devam edecek."

'YIL SONUNA KADAR 453 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ'

Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar teslim edilecek ev ve iş yerlerinin rakamını açıklayan Kurum, "Yıl sonuna kadar 453 bin konutu, iş yerini bitirip depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz' dedik. Dünyada bir ülke büyüklüğündeki bu projelerin sözünü vermek ve bu kadar kısa bir süre içerisinde bu sözü tutmak nasıl olurmuş başta bu muhalefete ve ondan sonra da tüm dünyaya göstereceğiz. Depremin üzerinden 2 yıl geçti, 201 bin konutu alnımızın akıyla, gayretlerimizle, emeğimizle, alın terimizle vatandaşlarımıza teslim ettik. Şimdi oraya hiç giremiyorlar. 'Siz bu işleri yapamıyorsunuz' diyemiyorlar" diye konuştu.

'FİLİSTİN'DE DE O BEKLENEN ŞAFAK SÖKECEK'

'Türkiye Yüzyılı'nı tüm insanlığı beklediğini söyleyen Bakan Kurum, "Deprem bölgesindeki işlerimizi bitirir bitirmez başta İstanbul olmak üzere 81 ilimize bu bilgiyi, tecrübeyi aktaracağız, yayacağız ve şunu asla unutmayacağız; Türk beklenendir, Türkiye umut edilendir. 'Türkiye Yüzyılı'nı tüm insanlık beklemektedir. 'Türkiye Yüzyılı'na en çok da Gazze'mizin ihtiyacı var. Biz zulme karşı asla ve asla geri durmadık. Bundan sonra da durmayacağız. Bir adım bile geri atmayacağız. Tüm yüreğimle söylüyorum; Karabağ'da, Libya'da ve Suriye'de nasıl bir Türk dolunayı bir gece ansızın başladıysa, Filistin'de de o beklenen şafak sökecek, o beklenen güneş doğacaktır" dedi.