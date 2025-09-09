Haberler

Bakan Kurum, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Bir Araya Geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon'da düzenlenen programda sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek, projeler ve deprem bölgesindeki çalışmalara dair bilgi verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon'da 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında katıldığı AK Parti İl Teşkilatı'nın programının ardından, kentte yapımı süren projeleri yerinde inceledi, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çarşıbaşı ilçesinde yapımı tamamlaman millet bahçesinin açılış törenine katılan Bakan Kurum, AK Parti İl Başkanlığı'nca düzenlenen programda sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi.

Kurum, "Şimdi buradan yine söz veriyoruz. İnşallah deprem bölgesinde; yıl sonuna kadar evine girmeyen kimseyi bırakmayacağız, yuvasına kavuşmayan tek bir kardeşimizi bırakmayana kadar gece- gündüz koşturmaya devam edeceğiz. AK Partimiz sadece yeni yuvaların, muhteşem eserlerin, milli kalkınmanın değil aynı zamanda demokrasinin ve küresel adaletin de temsilcisidir. Neredeyse çeyrek asırdır çözülmez denilen nice sorunları çözen bir partiyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
