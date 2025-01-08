Üye Girişi
Haberler
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na katılma kararını aldı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası için kararını verdi
Şeyda polisin katiline ağırlaştırılmış müebbet

Adliyeye hayvan aracıyla götürülen katilin cezası belli oldu
Netanyahu'ya yakın medyadan Türkiye iddiası: İsrailli liderlerin uykusunu kaçırıyor

Netanyahu'nun Türkiye korkusu İsrail basınında böyle yer aldı
DEM Parti'nin İmralı heyetinin Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceği tarih netleşti

Tarih netleşti! DEM Parti İmralı heyeti, Demirtaş'a gidiyor

Bakan Kurum, Depremzede Çocuğun Halı Saha İsteğini Gerçekleştirdi

Bakan Kurum, Depremzede Çocuğun Halı Saha İsteğini Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da 11 yaşındaki depremzede Hüseyin Çeltik'e halı saha yapma sözü verdi. Çeltik'in hayali 15 günde gerçek oldu, Bakan Kurum genç sporcuya destek verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman ziyaretinde kendisinden halı saha isteyen 11 yaşındaki depremzede Hüseyin Çeltik'e verdiği sözü tuttu.

Bakan Kurum'un halı saha sözünü tutması üzerine 15 günde yeni halı sahalarına kavuşan Çeltik, "Arkadaşlarım oyuncak alırken ben Murat abimden halı saha istedim. Halı saha isteğimin aynısını yaptılar. İnşallah bir dahaki gelişinde beraber top oynarız" dedi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir Arda Güler de bu sahadan çıkmasın mı? Dostluk kazansın, evlatlarımız sevinsin, hayalleri hep gerçek olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Belediyede taciz skandalı! Genç kız, kendisine atılan mesajı yayınladı
img

İstanbul'u terk eden oyuncu yeni yaşamını anlattı
img

Altın fiyatları için kader anı bu gece
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roketsan mühendisi Yücel'in babası: Oğlum intihar etmedi, infaz edildi

Evinde ölü bulunan Roketsan mühendisinin babasından olay iddia
Özel'in seçim vaadini gölgede bırakan gaf: Bu ilçeyi il yapacağız, plakası da 83 olacak

İl yapmak istedikleri ilçedeki plaka gafı, vaadini gölgede bıraktı
MHP'li Feti Yıldız: Abdullah Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir

MHP'nin kritik ismi açıkladı: Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir
Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın aylık geliri dudak uçuklattı

Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın aylık geliri dudak uçuklattı
İbrahim Tatlıses'in torunu Oxford'a başvurdu! Güzelliği daha çok konuşuldu

Torunu hayalini gerçekleştiriyor! Güzelliği ise dillere destan

Son Dakika Haberleri

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 8 Ocak Çarşamba? Ahmed Şara kimdir? Ahmed Şara hayatı ve biyografisi! Adana ASKİ su kesintisi! 8-9 Ocak Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sandık Kokusu 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 42. bölüm fragman izleme linki var mı? Ayşe Barım kimdir? Serenay Sarıkaya'nın menajeri kim? Sandık Kokusu 41. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki! AUZEF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI! AUZEF final sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sandık Kokusu CANLI izle! 8 Ocak Show TV Sandık Kokusu 41. bölüm CANLI izleme linki İZSU İzmir su kesintisi! 8-9 Ocak Urla, Torbalı, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 8-9 Ocak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.