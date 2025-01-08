Bakan Kurum, Depremzede Çocuğun Halı Saha İsteğini Gerçekleştirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman ziyaretinde kendisinden halı saha isteyen 11 yaşındaki depremzede Hüseyin Çeltik'e verdiği sözü tuttu.

Bakan Kurum'un halı saha sözünü tutması üzerine 15 günde yeni halı sahalarına kavuşan Çeltik, "Arkadaşlarım oyuncak alırken ben Murat abimden halı saha istedim. Halı saha isteğimin aynısını yaptılar. İnşallah bir dahaki gelişinde beraber top oynarız" dedi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir Arda Güler de bu sahadan çıkmasın mı? Dostluk kazansın, evlatlarımız sevinsin, hayalleri hep gerçek olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA