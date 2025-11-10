Haberler

Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi ile Daha Fazla Yuvalar Yapacağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde tamamlanan 403 konutun teslimatı sırasında yaptığı açıklamada, 'Yüzyılın Konut Projesi' ile daha fazla konut inşa edeceklerini belirtti. TOKİ, sosyal konut projeleri ile 81 ilde konut inşasına devam ediyor. Ayrıca, sosyal konut projesinden faydalanan Ahmet Yılmaz, daha fazla konut yapılmasını arzularak, devletin dar gelirlilere destek olacağını vurguladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi ile daha nice yuvalar yapacak, bu sevincin ulaşmadığı tek bir karış bırakmayacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sosyal konut projeleriyle 81 ilde konutların inşasına devam ediyor. Sakarya'nın Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 403 konut, vatandaşlara teslim edildi. Konutlarla birlikte 26 bin 828 metrekarelik yeşil alanda 7 çocuk oyun parkı ve spor alanları, 22 iş yeri, 1 cami ve okul da kazandırıldı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Sakarya'da sosyal konut projeleriyle ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaşarak, "Hayal de değil, rüya da. İşte Sakarya'da yeni yuvalarına kavuşan vatandaşlarımızın mutluluğu. Yüzyılın Konut Projesi ile daha nice yuvalar yapacak, bu sevincin ulaşmadığı tek bir karış bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

'500 BİN DEĞİL 1,5 MİLYON SOSYAL KONUT OLSUN'

Sosyal konut projesiyle ev sahibi olan Ahmet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 500 bin sosyal konut kampanyasını duyunca çok sevindiğini belirterek, "500 bin değil de 1 milyon olsun, 1,5 milyon olsun daha fazla olsun. Yani biz hep bunu istiyoruz. Acaba benim mi, rüya mı dedim. Gerçekten oldu. Herkes rüyalarına kavuşur. Yeter ki istesinler, yeter ki başvursunlar. Yani başvurmaktan vazgeçmesinler. Devlet zaten bir baba olduğu için yani dar gelirlileri sarması lazım, zaten sarıyor da. Saracağına da inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
