Bakan Kirişci: 'Suyun çekilmesiyle hasar tespiti yapılacak'

Düzce'de incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, suyun çekilmesiyle hasar tespit çalışmalarının hemen başlayacağını belirterek "Tespit çalışmaları sonrasında devletimizin bu konuya ilişkin usul ve esasları devreye girecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, selin vurduğu Düzce'de önce havadan incelemelerde bulundu, ardından kayıp kepçe operatörünün arama çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sonrasında Gölyaka ilçesi İçmeler köyüne geçen Bakan Kirişci, burada selde zarar görün vatandaşlarla konuştu. Düzce'deki afetin boyutunun geniş bir alana yayıldığının görüldüğünü belirten Bakan Kirişci, "Meteorolojinin uyarasıyla Türkiye gündemine oturan taşkın, sel gibi hadiseler önce 5 ilimiz Sinop, Karabük, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak, sonra da yağışın bu tarafa doğru gelişiyle Düzce, Bolu ve Sakarya olmak üzere toplam 8 il taşkın ve selden düzeyleri farklı olsa da olumsuz manada etkilendi. Marmaris'teki orman yangını sonrasında AFAD'ımız başta olmak üzere 5 kişilik bakan ekibimiz bu illere dağıldık incelemelerde bulunduk, son olarak buraya geldik. Önce helikopterle havadan taşkının olduğu yerlerle ilgili incelemelerde bulunduk. Gerçekten geniş bir alana yayılmış, aradan 4 gün geçmesine rağmen hala taşkının etkilerini ve sonuçlarını görme imkanımız oldu. Şu anda kayıp olan bir kardeşimizi arama çalışmaları var. Tabii temennimiz öncelikli o kardeşimizin hayatta olması. Çalışmalar 434'den fazla görevli ile sahada yürütülüyor. Herkes seferberlik halinde. Bakanlığımıza bağlı tüm ekipler sahada. Arama kurtarma çalışmalarını inşallah müspet sonuçlanır ve kısa sürede kardeşimiz bulunur" dedi.

"MADDİ KAYIPLAR YERİNE GETİRİLECEK"

"Maddi kayıplarla ilgili önce suyun çekilmesini bekleyeceğiz" diyen Bakan Kirişçi konuşmasına şöyle devam etti:

"Suyun çekilmesi ile birlikte tespit çalışmaları süratle yapılacak. Tespit çalışmaları sonrasında devletimizin bu konuya ilişkin usul ve esasları devreye girecek. Cumhurbaşkanımız da bugün bir açıklamada bulundu, 8 ilimiz tam afet düzeyinde olmasa bile yaşamı zorlaştıran afet düzeyinde iller dahiline alındığını açıkladı. Dolayısıyla bu tespit çalışmalarıyla birlikte vatandaşlarımıza bir takım katkılar ve destekler sağlayacak. Yani bir şekilde maddi kayıplar yerine tekrar konulmak üzere karşılanacak. İçmeler köyünde vatandaşlarımızla bir araya geldik, kendilerini dinledik. Bizim kalıcı önerimiz şu anda başlayan bölgeye de doğal bir yaşam alanı oluşturacak olan Efteni Projesi. O projenin tamamlanmasıyla bu konu önlenmiş olacak. Kalıcı çözüm olarak burada kritik zamanlarda suyun deşarjını sağlayacak sitemleri devreye alacağız. Vatandaşlarımıza bir daha bunları yaşatmayacağız. İnşallah bir daha bunları tekrar yaşatmayacağız herkese tekrar geçmiş olsun diliyorum."

Bakan Vahit Kirişci açıklamalarının ardından alandan ayrıldı.

(Enes Bektaş-Selçuk Akyol-Ali Yıldız - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika