Bakan Kacır, Fransa Dış Ticaret Bakanı Forissier ile görüştü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fransa Dış Ticaret ve Yatırımlardan Sorumlu Bakanı Nicolas Forissier ile teknolojik iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fransa Dış Ticaret ve Yatırımlardan Sorumlu Bakanı Nicolas Forissier ile Bilişim Vadisi İstanbul kampüsünde bir araya geldi.

Bakan Kacır, sanal medya üzerinden görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Heyetlerimizle birlikte sanayi, teknoloji girişimciliği, yeşil ve dijital dönüşüm ile ileri teknoloji alanlarında iş birliğimizi derinleştirecek adımları değerlendirdik. Avrupa'da üretim gücünün artmasına yönelik adımlarda, Türkiye'nin sanayi gücünden en ileri düzeyde yararlanılmasının önemini vurguladık" ifadelerini kullandı.

GO GİRİŞİM OFİSİ'NE ZİYARET

Toplantının ardından Go Girişim Ofisi'ni ziyaret ettiklerini bildiren Kacır, "Hedefimiz; Türkiye-Fransa arasında daha yüksek katma değerli, teknolojik yetkinlikleri güçlendiren üretim, Ar-Ge ve inovasyon ortaklıklarını büyütmek. İki ülke arasında karşılıklı güvene dayalı, uzun vadeli ve stratejik iş birlikleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
