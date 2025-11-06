Bakan Kacır: Türkiye, en önemli üretim merkezlerinden biri haline geldi (2)

'TÜRKİYE, 23 YILDA ASIRLIK KAZANIMLARA KAVUŞTU'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, beraberindekilerle Şırnak Öğretmenevi'nde düzenlenen Şırnak Bölge Kalkınma İdaresi-Kalkınma Ajansı projeleri toplu açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin son 23 yılda asırlık kazanımlara kavuştuğunu ifade ederek, "Binlerce yıllık medeniyetimizin, inancımızın nabzının attığı Şırnak'ı biz bir başka seviyoruz. Yavuz'un emaneti Şırnak'a bugün yeni eserler kazandırmanın mutluluğu içindeyiz. Bugün şehrimizde, toplam yatırım tutarı 341 milyon lira olan 11 yeni projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. 20 milyonun üzerinde bir yatırımla hayata geçecek 3 yeni projemizin de inşallah altına imzamızı atacağız. Türkiye, son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde asırlık kazanımlara, vizyon projelere kavuşarak, büyük atılımlarla buluşarak adeta çağ atladı. Bu kutlu yürüyüşte; kendisine bir zamanlar biçilen rolleri reddederek kendi iradesine, kaderine yön veren, tarihe mührünü güçlü şekilde vuran bir ülke konumuna erişti. İnşa ettiğimiz bu güçlü zemini daim kılacak, üzerine yeni kazanımları bina edecek büyüme ve kalkınma hamlelerini hayata geçirmek bizler için önem arz ediyor. Bu toprakların bereketi ve ruhu durmayı değil, her daim yeni hedeflerle daha da ileriye yürümeyi gerektiriyor. Biz de bu anlayış ile Türkiye Yüzyılı'nda daha büyük, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefine topyekun bir kalkınma seferberliğiyle yürüyoruz. Bilhassa Şırnak'ın kalkınma hamlesini hızlandırmak ve planlı sanayileşmeyi güçlü bir şekilde tesis etmek amacıyla, önemli adımlar attık. Sayın Milletvekili, bu süreçleri anbean takip ediyor" dedi.

'KOBİ'LERİMİZE CAN SUYU OLMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla son 23 yılda 3 bin 232 işletmeye 816,5 milyon liralık destek sağlandığını belirten Bakan Kacır, "Şırnak Organize Sanayi Bölgesi ve Cizre Organize Sanayi Bölgesinin altyapı projelerine toplam 227 milyon liralık uygun koşullu finansman sağladık. Cizre Organize Sanayi Bölgesi 600 dönümlük ek genişleme alanında yol, içme suyu ve enerji altyapı projesini en kısa sürede tamamlayacağız. Bu yıl yatırım programına aldığımız Şırnak OSB 1. ve 2. Etap altyapı projesi için de önümüzdeki dönemde ihale ve tedarik süreçlerini tamamlayarak kazmayı vuracağız. KOBİ'lerimize ölçek ekonomisi, ortak altyapı ve lojistik üstünlük sağlayan sanayi sitelerimizde bin 140 kişiye iş imkanı sağladık. Şırnak'ın büyüme ve kalkınma yolculuğunun başat aktörleri olan KOBİ'lerimize can suyu olmaya devam ediyoruz. KOSGEB aracılığıyla son 23 yılda 3 bin 232 işletmemize 816,5 milyon liralık destek sağlayarak üretimi, istihdamı ve ihracatı daha da güçlendirdik. Şehrimizde gerçekleştirilecek 583 yatırım için düzenlediğimiz teşviklerle 62,6 milyar lira sabit yatırımın ve 26 bin 912 istihdamın önünü açtık. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla yürürlüğe giren yeni teşvik sistemiyle Şırnak'ta gerçekleştirilen yatırımlara kapsamlı ve cazip teşvikler sağlıyoruz. İlimizde yapılacak öncelikli yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK İşveren Payını 12 yıl boyunca Bakanlığımız karşılayacak. Yatırımın Organize Sanayi Bölgelerimizde gerçekleşmesi durumunda ise bu süre 14 yıla çıkacak. Ayrıca 10 yıl süreyle de çalışanlarımız için sigorta pirimi desteği sağlıyoruz. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için 24 milyon liraya kadar, 9,9 puan faiz/kar payı desteği sunuyoruz. Yatırım tutarının yüzde 30'una varan kurumlar vergisi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti veriyoruz. Yeni teşvik sistemimizin temel sütunlarından biri olan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile yerelin ihtiyaçlarını yerinde karşılamak, bölgemizin yetkinlik ve teknoloji üretim kapasitesini en üst seviyeye taşımak üzere adım attık" diye konuştu.

'ŞIRNAK'IMIZDAKİ 139 PROJEYE 747,7 MİLYON LİRA DESTEK VERDİK'

Kentte yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Bakan Kacır, "Program ile Şırnak'ta gerçekleştirilecek mobilya üretimi, asfaltitin gazlaştırılması tesisi, yer fıstığı işleme ile kara taşıtlarının diğer aksam ve parçaları üretimi tesisi yatırımları için nitelikli ve kapsamlı destekler sunuyoruz. Bu yatırımlarda 240 milyon liraya kadar finansman desteği ve yatırımın yüzde 50'si vergi indirimi sağlıyoruz. 2025 yılında Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Şırnak'ta belirlenen 4 başlıktan toplam 913 milyon liralık yatırım başvurusu aldık. Anadolu'nun bu kadim toprağının bereketine can suyu olmaya, köklü fidanların filizlenmesine vesile olmaya devam edeceğiz. Bu anlayışla; Dicle Kalkınma Ajansımız eliyle Şırnak'ımızdaki 139 projeye 747,7 milyon lira destek verdik. GAP Bölge Kalkınma İdaremiz ile de 98 projeye 537,7 milyon lira kaynak ayırarak yerelde kalkınma faaliyetlerini destekledik. Bugün de şehrimizin çok boyutlu kalkınmasına ivme kazandıracak 11 eser ve hizmeti hayata geçirmenin heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Ajansımız Güdümlü Proje Desteği ile kurulan Silopi Tekstilkent'te istihdam edilen 170 çalışana ek olarak Çalışan ve Üreten Gençler Programıyla; 180 vatandaşımıza istihdam sağlayan örnek bir tekstil fabrikasını da üretime kazandırdık. Cizre Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde faaliyet gösteren bu tesis, bugün 25 ülkeye ihracat yapıyor; Şırnak'ın üretimine ve ticaretine doğrudan katkı sağlıyor. Şırnak Merkez OSB'de 3 bin 600 metrekare kapalı alana sahip tekstil fabrikasının yapımını tamamladık. Yatırım tahsis sürecini yakında sonuçlandıracağımız tesisin tam kapasiteyle üretimi geçtiğinde 300 istihdam oluşturmasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

'GABAR'DA PETROL ÜRETİMİ GÜNLÜK 80 BİN VARİL SEVİYESİNE ULAŞTI'

Bölgede huzur ve güven hakim olmasıyla üretimin büyüyeceğini ifade eden Bakan Kacır, şöyle konuştu:

"Bizler, Şırnak'ın büyümesine, kalkınmasına bölgesinin parlayan yıldızı haline gelmesine tüm imkanlarımızla destek olmayı sürdüreceğiz. Bölgelerimizde güçlü bir zemin üzerinde yükselttiğimiz bu kazanımları daha ileriye taşımak amacıyla yeni stratejiler belirliyor, şehirlerimizi topyekün kalkındıracak hamleleri hayata geçiriyoruz. Bölgesel gelişmede temel kılavuzumuz olarak belirlediğimiz Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejimizde her bir ilimize özgü kalkınma reçeteleri oluşturduk. Stratejimiz kapsamında ilimizin sosyoekonomik gelişmişlik açısından ülke ortalamasına yakınsamasını sağlamak amacıyla madencilik sektörünü öncelikli sektör olarak belirledik. Biliyorsunuz Gabar'da petrol üretimi günlük 80 bin varil seviyesine ulaştı. Bunun sosyal ve ekonomik yansımalarını da görmeye başladık. Nitekim kişi başına gelirde geçtiğimiz yıl bölge illeri içinde en yüksek artışı yüzde 45'le Şırnak kaydetti. Yer altı kaynaklarından bazaltın işleyerek endüstriye kazandırılmasını sağlayacak, katma değer ve ürün çeşitliliğini arttıracağız. Elbette Şırnak'ın pırıl pırıl çocuklarını, gençlerini unutmuyor, üreten ve düşünen bir nesil olmaları yolunda payımıza düşen tüm adımları atıyoruz. Türkiye'nin bilim ve teknoloji atılımına, Milli Teknoloji Hamlesine katılacak gençlerimizi ve çocuklarımızı keşfetmek bizim için çok kıymetli. Bu anlayışla Şırnak'ta kurduğumuz Deneyap Teknoloji Atölyesinde ortaokul ve lise öğrencilerimiz Geleceğin teknoloji Yıldızları Programında geleceğe hazırlanıyor. Şehrimize bilim merkezi kazandırmak üzere birazdan da imzaları atacağız. İnanıyoruz ki önümüzdeki dönemde bereketli hilalin yıldızı daha güçlü parlayacak. Bölgemizde huzur ve güven hakim oldukça yeni yatırımlar filizlenecek, istihdam artacak, üretim büyüyecek. Terörsüz Türkiye ile bu topraklar daha da bereketlenecek, kazanan bölgemiz, kazanan Türkiye'miz olacak."

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN-Selim KAYA/ŞIRNAK,