Bakan Kacır: Terörün Türkiye'ye ekonomik faturası en az 2,3 trilyon dolar

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Terörün Türkiye'ye ekonomik faturası en az 2,3 trilyon dolar. Terörsüz Türkiye ile yatırımın, üretimin ve kalkınmanın önü çok daha güçlü açılacak" dedi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Terörsüz Türkiye' hedefine ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terörün Türkiye'ye ekonomik faturası en az 2,3 trilyon dolar. Terörsüz Türkiye ile yatırımın, üretimin ve kalkınmanın önü çok daha güçlü açılacak. Türkiye, ekonomide yeni başarı hikayelerini milli dayanışma ruhuyla yazacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı