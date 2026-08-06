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Bakan Kacır: Terörün Türkiye'ye ekonomik faturası en az 2,3 trilyon dolar

Bakan Kacır: Terörün Türkiye'ye ekonomik faturası en az 2,3 trilyon dolar
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, terörün Türkiye'ye ekonomik faturasının en az 2,3 trilyon dolar olduğunu belirterek, 'Terörsüz Türkiye' ile yatırım, üretim ve kalkınmanın önünün daha güçlü açılacağını ve Türkiye'nin ekonomide yeni başarı hikayelerini milli dayanışma ruhuyla yazacağını söyledi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Terörün Türkiye'ye ekonomik faturası en az 2,3 trilyon dolar. Terörsüz Türkiye ile yatırımın, üretimin ve kalkınmanın önü çok daha güçlü açılacak" dedi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Terörsüz Türkiye' hedefine ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terörün Türkiye'ye ekonomik faturası en az 2,3 trilyon dolar. Terörsüz Türkiye ile yatırımın, üretimin ve kalkınmanın önü çok daha güçlü açılacak. Türkiye, ekonomide yeni başarı hikayelerini milli dayanışma ruhuyla yazacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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