Bakan Kacır, Özbekistanlı mevkidaşı Kudratov ile görüştü

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile bir araya geldi.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Laziz Kudratov ile bakanlığımızda bir araya gelerek, kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Ticaret ve karşılıklı yatırımların artırılması, sanayi alanları, girişimcilik ve bölgesel kalkınma konularında iş birliğimizi ele aldık. Köklü tarihi, zengin kültürel değerleri ve ekonomik potansiyeliyle bölgesinde öne çıkan, kardeş ülke Özbekistan'la ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.