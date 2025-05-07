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Bakan Kacır, Manisa'da OSB Lojmanları Projesini Tanıttı

Bakan Kacır, Manisa'da OSB Lojmanları Projesini Tanıttı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Manisa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak lojmanların temelini attı. Çalışanların kira bedelinin üçte biri oranında istifade edeceği projeyle modern yaşam alanları inşa edileceği belirtiliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgeleri'nde ( Osb ) kurulacak lojmanlarla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Kacır, ilk lojmanların temelinin Manisa'da atıldığını ve çalışanların bu imkandan şehirdeki kiraların yaklaşık üçte biri bedelle istifade edeceğini duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonunda düzenlenen Manisa OSB Lojman tanıtımı ve temel atma törenine katıldı. Kacır, burada yaptığı konuşmada temelini attıkları projenin Manisa'nın büyüme ve kalkınma yolculuğuna büyük ivme kazandıracağını belirtti. Bakan Kacır, teknolojinin yenilikçi sahalarında büyük bir yarışın olduğunu ifade ederek, böyle bir ortamda Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacak olanın milli ve özgün teknolojiler geliştirmek olduğunu vurguladı. OSB için lojman uygulamasını ilk kez Manisa'da hayata geçirdiklerini belirten Bakan Kacır, projenin sadece lojman değil, yaşam alanlarını da kapsadığını kaydetti. Kacır, "Geliştirdiğimiz bu yeni modelle barınma ve ulaşım gibi temel gereksinimlerin yanı sıra sosyal donatı alanları, spor tesisleri, çocuk oyun alanları, eğitim ve kreş imkanlarıyla çalışanlarımız ile ailelerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bütüncül bir yaşam alanı inşa edeceğiz. Şehirleşme planları ve yerel mimariyle uyumlu şekilde inşa edilecek, mülkiyeti OSB'ye ait olacak modern yaşam alanlarından, çalışanlarımız yaşadıkları şehirlerdeki kira bedelinin yaklaşık üçte biri oranında sembolik bir kullanım bedeli ödeyerek faydalanabilecek" dedi.

"Sanayi ile entegre bir yaşam oluşuyor"

Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise projenin sadece konut odaklı olmadığını, aynı zamanda sanayi ile iç içe geçmiş, sosyal yapıyı güçlendiren bir kalkınma adımı olduğunu belirterek, "Sayın Bakanımızın öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız gerek merkezde, gerekse taşradaki teşkilatlarıyla yerel kalkınmanın tüm dinamiklerine yön veriyor. Manisa'mızda da bu güçlü destekle sanayiye entegre bir yaşam kültürü oluşuyor" dedi.

Sadece lojman değil, ortak yaşam alanları da kurulacak

OSB'lerde kurulacak lojmanlar ortak hizmet alanlarında inşa edilecek. Mülkiyeti OSB'lere ait olacak ve buralardaki fabrikalarda çalışanlar, lojmanlardan yaşadıkları şehirdeki kira bedellerinin yaklaşık üçte biri nispetinde bir kullanım bedeli ödeyerek istifade etme imkanı bulacak. Aynı zamanda bu lojman alanları şehrin mimari dokusuyla, şehirleşme planlarıyla uyumlu olarak inşa edilecek. Sosyal ihtiyaçlara yönelik alanlar, spor tesisleri, eğitim müesseseleri de yine lojmanlarla birlikte oluşturulacak. Çalışanların hem trafikte vakit kaybetmesi, hem barınma ihtiyacını karşılamak üzere yüksek bedeller ödemek zorunda kalmaması için OSB'lerde kurulacak lojmanlar, çalışanların memnuniyetini ve motivasyonunu artıracak. Bu adım, dünyada çok kapsamlı dönüşümlerin yaşandığı ve sanayileşme kabiliyetlerinin en önemli parametrelerden biri haline geldiği bu dönemde Türkiye'nin gücüne güç katmasını hızlandıracak. Lojman alanlarında "sanayi ve teknoloji kolejleri"nin kurulması da planlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet Bayram:

OSB pişmanlıktır

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