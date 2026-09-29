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Bakan Kacır, Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Wüst ile teknoloji iş birliğini görüştü

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Bakan Kacır, Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Wüst ile teknoloji iş birliğini görüştü
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'ü Bakanlıkta konuk etti. Görüşmede Türkiye-Almanya ekonomik ortaklığının Kuzey Ren-Vestfalya ile yeni yatırım ve teknoloji projelerine dönüştürülmesi ele alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladı.

Bakan Kacır görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Sayın Hendrik Wüst ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. Almanya Milli Günü vesilesiyle Almanya Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğe birlikte katıldık. Türkiye-Almanya arasındaki güçlü ekonomik ortaklığı, Kuzey Ren-Vestfalya ile yeni yatırım, üretim ve yüksek teknoloji projelerine dönüştürme konusundaki kararlılığımızı karşılıklı olarak ifade ettik" ifadelerini kullandı.

Teknoloji ve inovasyon alanlarında Türk ve Alman şirketlerinin iş birliklerinin geliştirilmesi için atılan adımlardan bahseden Kacır, şunları kaydetti:

"Teknoloji ve inovasyon alanlarında Türk ve Alman şirketleri arasındaki iş birliklerini daha da geliştirmek için atılabilecek adımları değerlendirdik. Türk üreticiler, Alman sanayisinin küresel değer ve tedarik zincirlerinin önemli ortaklarıdır. Türkiye'deki Alman yatırımları da bu güçlü ortak üretim ekosisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Kuzey Ren-Vestfalya merkezli şirketleri, Türkiye'nin gelişmiş üretim ve Ar-Ge altyapısından, nitelikli insan kaynağından ve sunduğumuz stratejik yatırım imkanlarından yararlanmaya davet ediyoruz. Ortaklığımızı katma değeri yüksek yatırımlar ve daha ileri teknolojiyle geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Türkiye ve Almanya; köklü dostluk bağları, güçlü ekonomik ve ticari ilişkileri ve Avrupa'nın geleceğine dair sorumluluklarıyla birbirleri için önemli iki ortak. İş dünyalarımız, kurumlarımız ve toplumlarımız arasındaki kuvvetli bağlardan aldığımız ilhamla Türkiye-Almanya ilişkilerini karşılıklı fayda ve ortak kazanım temelinde daha ileri taşımakta kararlıyız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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