Bakan Kacır, Erzincan Tavuk Kombinası'nı Ziyaret Etti

Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzincan Tavuk Kombinası'nda incelemelerde bulunarak, kombina müdüründen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve üretim alanlarını gezdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Et ve Süt Kurumu (ESK) Erzincan Tavuk Kombinası'nda incelemelerde bulundu.

Bazı programlar ve Organize Sanayi Bölgesi'ndeki temel atma töreni için kente gelen Bakan Kacır, ESK Erzincan Tavuk Kombinası'nı ziyaret etti.

Kombina Müdürü Şeref Hakan Aktürk'ten çalışmalar hakkında bilgi alan Kacır, parçalama ve paketleme alanlarını gezdi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Politika
