Haberler

Bakan Işıkhan: Türkiye Artık Oyun Kuran Bir Ülke

Bakan Işıkhan: Türkiye Artık Oyun Kuran Bir Ülke
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarıyla artık oyun kuran bir ülke haline geldiğini vurguladı. Uşak'taki ziyaretinde, güçlü bir liderliğe ve devlet iradesine sahip olmanın önemine değinen Işıkhan, tüm siyasi taraflara Türkiye'nin menfaatlerini öncelikli hedef olarak belirlemeleri çağrısında bulundu.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin artık üzerine oyunlar oynanan değil, oyun kuran bir ülke olduğunu belirtip, "Savunma sanayisinde gerçekleştirdiğimiz devrimlerle artık kendi kaderini tayin eden, göklerini ve sınırlarını çelikten bir iradeyle koruyan bir güç haline geldik. Bu gücü korumak ve daha da ilerletmek için, ülkemize, devletimize, liderimize sahip çıkmak zorundayız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uşak'ta bazı ziyaret ve temaslarda bulundu. Bakan Işıkhan, ilk olarak Uşak Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Serdar Kartal ile bir süre görüşen Bakan Işıkhan, daha sonra AK Parti Uşak İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Işıkhan'a AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ve AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar da eşlik etti. Parti binasında konuşan Bakan Işıkhan, ramazan ayını tebrik edip, dualarının tüm dünyada barışın hakim olması, Müslümanların kanının akmaması yönünde olduğunu söyledi. Türkiye'nin her zaman komşularıyla ve tüm dünyayla barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşamayı arzu ettiğini belirten Bakan Işıkhan, "Bu kargaşa ortamı bize şunu bir kez daha göstermiştir. Böylesine zorlu bir dönemde güçlü bir liderliğe, sağlam bir devlet iradesine ve kendi kendine yeten bir savunma kapasitesine sahip olmak hayati bir önem taşımaktadır. Ne mutlu ki bizlere, başında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin olduğu, güçlü bir Türkiye'de yaşıyoruz. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin" dedi.

'HERKESİN PUSULASI, TÜRKİYE'NİN MENFAATİ OLMALI'

Türkiye'nin artık üzerine oyunlar oynanan değil, oyun kuran bir ülke olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, "Savunma sanayisinde gerçekleştirdiğimiz devrimlerle artık kendi kaderini tayin eden, göklerini ve sınırlarını çelikten bir iradeyle koruyan bir güç haline geldik. Bu gücü korumak ve daha da ilerletmek için, ülkemize, devletimize, liderimize sahip çıkmak zorundayız. Her türlü tehdide karşı, hangi fikirde olursak olalım, bir olmak, diri olmak ve iri olmak zorundayız. Buradan Sayın Özgür Özel'e ve aynı yolu yürüyenlere sesleniyorum, küçük ve günlük siyasi hesapların peşinde koşmayı, en azından böyle dönemde bırak. Ülkemize ve milletimize karşı bir sorumluluğumuz var. Muhalefet partisi olarak da bir sorumluluğunuz var. Çevremizde, bölgemizde olup biteni artık idrak etmeye çaba göstermeleri gerekiyor. Bu dönemlerde sadece bizim değil, herkesin pusulası, Türkiye'nin menfaati olmalı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak

Aliyev ateş püskürdü! İran için söyledikleri yeni savaş çıkarır
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek

İsrail saldırısı altındayken İran'a karşı harekete geçtiler
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı

İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı

Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı
Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti

Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti
DSÖ'den nükleer uyarısı: Endişe verici

Savaştaki büyük tehlikeye dikkat çektiler: Endişe verici
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler

ABD'yi çaresiz bırakan sistem: Saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı

Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı
Vinicius Junior'dan Real Madrid'e rest

Gelen tepkiler sonrası rest çekti: Burada oynamak istemiyorum
Azerbaycan'da okulun yanına İHA düştü

En alakasız ülke de savaşa girecek gibi! Okulun yanı başını vurdular