Bakan Işıkhan, Tacikistan'da İş Birliği Görüşmeleri Gerçekleştirdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Tacikistan'da başbakan yardımcısı ve diğer bakanlarla bir araya gelerek iki ülke arasındaki iş birliği ve ortak çalışmaları değerlendirdi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında, Tacikistan Başbakanı Birinci Yardımcısı Hokim Kholiqzoda, Çalışma, Göç ve Nüfusun İstihdamı Bakanı Soleha Kholmahmadzoda ile Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Şerali Kabir ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tacikistan Başbakanı Birinci Yardımcısı Hokim Kholiqzoda ile yaptığımız görüşmede mevkidaşım Çalışma, Göç ve Nüfusun İstihdamı Bakanı Soleha Kholmahmadzoda ve Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Şerali Kabir ile birlikte iki ülke arasındaki iş birliği ve ortak çalışmaları değerlendirdik. Toplantıda, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri her yönüyle kapsamlı bir şekilde ele aldık ve iş birliğimizin güçlendirilmesi hakkında istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

