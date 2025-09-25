Haberler

Bakan Işıkhan, Silivri'de Esnaf ve Sanatkarlarla Buluştu

Bakan Işıkhan, Silivri'de Esnaf ve Sanatkarlarla Buluştu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Silivri'deki esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi.

SİLİVRİ'de 'AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında ziyaretlerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilçedeki esnaf ve sanatkarlarla görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Silivri'ye geldi. İlçedeki programında Silivri Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Silivri İş Adamları Derneği'ni ziyaret eden Bakan Işıkhan, partililer ve vatandaşlarla görüşüp, sohbet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
