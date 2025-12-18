Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyeceğiz

IŞIKHAN: SGK BÜTÇESİ AYRI BİR BÜTÇEDİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha sonra milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, bütçede Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ayrılan payın düşük olduğu yönündeki eleştiriler üzerine, "SGK'nın bütçesi, merkezi yönetim bütçe kapsamı dışında olup ayrı bir bütçedir. 2026 yılı merkezi yönetim bütçesinde SGK'ya ayrılan pay, Bakanlık bütçesi üzerinden SGK'ya ayrılan teşvikleri 261,3 milyar lira, açık finansman ise 43,7 milyar lira kalemlerini kapsamaktadır. Dolayısıyla, sosyal güvenlik sisteminin finansman kaynağını sadece genel bütçeden aktarılan pay üzerinden değerlendirmek doğru bir yaklaşım değildir. SGK bütçesinin 2026 yılında 7 trilyon 130 milyar lira olacağı öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

'SUÇLULARIN YARGI ÖNÜNDE HESAP VERMESİ İÇİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında 7 işçinin hayatını kaybetmesi ile ilgili konuşan Bakan Işıkhan, "Dilovası yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Dilovası'nda yaşanan bu elim facianın ilk anından itibaren ailelerimizin yanında oldum. Devlet olarak kimseyi yalnız bırakmadık ve bırakmayacağız. Olayla ilgili adli süreç halen devam etmektedir, yargının yürüttüğü soruşturmayı titizlikle ve yakından takip ediyoruz. Bununla birlikte, idari açıdan üzerimize düşen sorumluluğu gecikmeden yerine getirdim, 3 başmüfettişimizi ve 2 müfettişi görevlendirdi. Soruşturma kapsamında SGK Kocaeli İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürünü görevden aldık. Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkez Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü personelini görevden aldık. Hem adli hem de idari soruşturmalar eşzamanlı olarak devam etmektedir. Az önce açıkladığım gibi ihmali, kusuru, sorumluluğu olan kim varsa gözünün yaşına bakmadan gerekli işlemi yapacağız. Suçluların ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi için bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Milletimizin vicdanını yaralayacak hiçbir ihmale asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

'SGK TARAFINDAN SMA'LI HASTALARIMIZIN TALEPLERİ KARŞILANMAKTADIR'

Bakan Işıkhan, 'SMA' hastalarının tedavilerinde kullanılan ilaçların SGK tarafından karşılanmadığı yönündeki sözleri hatırlatarak, "SMA tedavisinde kullanılan 'Nusinersen' etkin maddeli ilacın bedeli Tip 1 hastalar için 2017'den, Tip 2 ve Tip 3 hastalar için de 2019'dan beri SGK tarafından karşılanmaktadır. Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan ödeme kriterlerinde yenidoğan SMA taraması kapsamında, tarama sonucu genetik analizi pozitif olan hastalarda da ödenecek şekilde düzenleme yaptık. Yine, SMA hastalarının tedavisinde kullanılan ve halihazırda geri ödeme kapsamında olan 'Nusinersen' etkin maddeli ilaca alternatif olarak oral yolla kullanılacak olan, 'Risdiplam' etkin maddeli ilaç 2025 yılında hastalarımızın erişimine sunulmuştur. SMA hastalığında ilaçların geri ödeme kapsamındaki düzenlemeleri tekrar gözden geçirdik. O halde, şöyle diyebiliriz. SGK tarafından SMA'lı hastalarımızın talepleri karşılanmaktadır" dedi.

'ÖZEL HASTANELERE AKTARILAN PAY ARTIYOR' İFADESİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

İşsizlik sigortası ile ilgili soruları yanıtlayan Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

"2025 bütçesinde SGK'ya yapılan transferler artarken sağlık sistemini kalkındırmak için bu transfer harcamalarının özel hastanelere gittiği iddiası var, bu iddia kesinlikle doğru değil. Özel hastanelere yapılan ödemelerin tedavi harcamaları içindeki payı 2013 yılında yüzde 23,40 iken 2024 yılı sonunda yüzde 10,45'e düşmüştür, 2025 yılının ilk 7 ayında ise bu oran yüzde 6,78'e gerilemiştir. Bu yüzden 'Özel hastanelere aktarılan pay artıyor' ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Genel Kurul'da Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ona bağlı kuruluşların 2026 Yılı Bütçesi tekliflerini ayrı ayrı okuttu. Oylama sonucunda bakanlığın bütçesi kabul edildi. Meclis Başkanvekili Bozdağ, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.