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Bakan Işıkhan: Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü sermayesi, iyi yetişmiş gençler olacaktır

Bakan Işıkhan: Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü sermayesi, iyi yetişmiş gençler olacaktır
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Mardin 1969 Spor kulübünü tesislerinde ziyaret ederek yönetimle görüştü.

MARDİN 1969 SPOR TESİSLERİNİ ZİYARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Mardin 1969 Spor kulübünü ziyaret etti. Bakan Işıkhan ve beraberdeki heyeti, tesis önünde Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, Onursal Başkanı Veysi Duyan ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Basına kapalı yapılan toplantının ardından Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar Bakan Işıkhan'a, Onursal Başkan Veysi Duyan da Vali Tuncay Akkoyun'a forma hediye etti.

Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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