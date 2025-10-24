Bakan Işıkhan: 1 milyon 634 bin 56 kadını çalışma hayatına kazandırdık

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Bugüne kadar, tam olarak 1 milyon 634 bin 56 kadının işe yerleşmesini sağlayarak, onları çalışma hayatına kazandırdık. Yaklaşık 2 yıllık bir zaman diliminde, kayıtlı kadın istihdamında önemli bir ivme yakaladık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de bir otelin toplantı salonunda düzenlenen 'Yüzyılın Kadın İstihdamı İş Pozitif Programı'nın kapanış programına katıldı. Program öncesi Bakan Işıkhan, kadın kooperatif derneklerinin ürünlerinin sergilediği stantları gezdi. Programa ayrıca AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti Ankara Milletvekili ve Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Vali Tuncay Akkoyun ile davetliler katıldı. Burada konuşan Bakan Işıkhan, bakanlık olarak kadın istihdamını büyütmek ve güçlendirmek için faaliyetlerin sürdüğünü belirterek, "Bugün hem Mardin İş Pozitif İstihdam Fuarımızı hem de projemizin kapanışını gerçekleştirmiş olacağız. Ancak bu kapanış, çalışmalarımızın sona erdiği anlamına gelmiyor. Bakanlık olarak kadın istihdamını büyütmek ve güçlendirmek için faaliyetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Kadınların üretimde ve toplumsal hayatta daha güçlü varlığı için çalışmayı sürdüreceğiz. Buradan sizler aracılığıyla Mardin'in tüm ilçe ve mahallelerinde bulunan hemşerilerime, selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum" dedi.

'KAYIT DIŞILIK, EN BÜYÜK EMEK SÖMÜRÜSÜDÜR'

İstihdam oranlarını yukarıya taşıyacak ve nitelikli işgücü yetiştirecek her türlü proje ve programı hayata geçirmek için çalıştıklarını ifade eden Bakan Işıkhan, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin katılımlarıyla, 2024 Şubat ayında İstanbul'da açılışını gerçekleştirdiğimiz ve kadınların kayıtlı istihdam sürecine sorunsuz bir şekilde dahil olabilmeleri için İş Pozitif Kadın İstihdamı Projesini başlatmıştık. Bildiğiniz gibi, çalışma hayatından uzak kalan vatandaşlarımızın işgücüne kazandırılması ve kayıt dışı istihdamla mücadele, Bakanlık olarak, bizim en önemli çalışma alanlarımızdan birisidir. Özellikle vurgulamak isterim ki kayıt dışılık, tüm çalışma hayatı sistemini, özellikle de kadınların sosyal güvenliğini ve geleceğini tehlikeye atan en büyük emek sömürüsüdür. Bu sebeple kayıtlı istihdam oranlarını yukarıya taşıyacak ve nitelikli işgücünü yetiştirecek her türlü proje ve programı hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 'İş Pozitif Projesi'yle bu tablonun önüne geçme hedefimizde hamdolsun başarılı sonuçlar aldık. Kadınların, çalışkan ve üretken yüzünü en net şekilde ortaya koyan bu istihdam seferberliğiyle binlerce kadına, gencimize AŞ ve iş kapısı olduk" diye konuştu.

'BU RAKAMLAR, KADINLARIN AZMİNİ, KARARLILIĞINI VE YETENEKLERİNİ GÖSTERİYOR'

Proje kapsamında kadın istihdamında önemli artışın meydana geldiğini belirten Bakan Işıkhan, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin katılımlarıyla, bu program kapsamında, bugüne kadar, tam olarak 1 milyon 634 bin 56 kadının işe yerleşmesini sağlayarak, onları çalışma hayatına kazandırdık. Yine aynı dönemde, kadınların kariyer planlamalarını doğru yönlendirmek adına, iş ve meslek danışmanlarımız aracılığıyla 1 milyon 897 bin 991 kadın danışan ile 2 milyon 396 bin 128 bireysel görüşme gerçekleştirdik. Bu kapsamda 81 bin 279 engelli kadın danışana 'Engelli İş Koçluğu' hizmeti sunduk. 71 bin 185 kadının ise 'İş Kulübü' hizmetleri kapsamında, İŞKUR'dan yoğun danışmanlık desteği alarak, öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama kanalları hakkında, teorik ve pratik bilgiler edinmelerini sağladık. 76 bin 855 kadın, İşbaşı Eğitim Programları ile Mesleki Eğitim Kurslarına katılım sağlamıştır. 227 bin 998 kadın, Toplum Yararına Programlardan ve 226 bin 690 kadın ise İşgücü Uyum Programı (İUP)'dan faydalandırılmıştır. Ayrıca bu yıl, şubat ayında uygulamaya başladığımız, İşgücü Uyum Programımızın bir parçası olan, İŞKUR Gençlik Programı'ndan yararlanan öğrencilerin yüzde 61'ini ise kadınlar oluşturmaktadır. Öte yandan program boyunca, Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi'ni ve 'Her Meslekte Kadın Eli Projesi' gibi çeşitli projelerle, bu süreci daha aktif ve daha verimli hale getirdik. Bu rakamlar, sadece bir projenin sonucunu değil, aynı zamanda ülkemizin çalışan ve üreten insan kaynağı potansiyelinin büyüklüğünü de gösteriyor. Bu rakamlar ayrıca, bizlere, kadınların azmini, kararlılığını ve yeteneklerini gösteriyor. Bu anlamda özellikle, salonun girişinde, atölyelerinde ürettiklerini sergileyen, pazarlayan ve katma değer yaratan Mardin'in çalışkan kadınlarına şükranlarımı sunuyorum. Onları canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

'KAYITLI İSTİHDAMA YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZI HASSASİYETLE YÜRÜTECEĞİZ'

Yaklaşık 2 yıllık sürede kadın istihdamında önemli ivme yakalandığını belirten Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Yaklaşık iki yıllık bir zaman diliminde, kayıtlı kadın istihdamında önemli bir ivme yakaladık. Bu sonuçların kadınlar başta olmak üzere çalışma hayatımıza ve ülkemize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Kadınlara olan desteklerinden dolayı, ülkemizde kadınların sosyal, ekonomik, hukuki özgürlüklerinin ve hak ettiği imkanların teslimi hususunda ömürlük bir mücadele veren Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan'a ve Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendiye, projemize olan desteklerinden dolayı en derin şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu vesileyle de dünya çapında verdiği mücadele ile Gazze'de ateşkesin imzalanmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. En büyük teşekkürü ise yılmadan, yorulmadan, azimle, kararlılıkla ve büyük bir fedakarlıkla milli kalkınma mücadelemize, yüreğiyle, alın teriyle destek olan ülkemizin tüm kadınlarına etmek istiyorum. Bakanlık olarak, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı kalkınma sürecini başarıyla tamamlamış, her bakımdan güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye vizyonu için, kayıtlı istihdama yönelik çalışmalarımızı hassasiyetle yürütmeye devam edeceğiz. İşgücü potansiyelimizin ekonomiye aktif entegrasyonu için günümüz şartlarına uygun yeni projeler ve esnek, yeni nesil çalışma modellerini, yeşil ve dijital dönüşüme uyum sağlayan yeni uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz."

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,