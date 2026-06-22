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Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis şebekelerine geçit yok

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mardin merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine asla...

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mardin merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları doğrultusunda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını belirten Gürlek, yapılan incelemelerde şüphelilerin 1 milyon 442 bin 176 işlem karşılığında 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 liralık para hacmine ulaştıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Elde edilen bulgular doğrultusunda sabah saatlerinde 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Gürlek, soruşturmayı koordine eden Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına, Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve operasyonda görev alan kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

Gürlek paylaşımında, suç gelirlerinin takibi ve faillerin adalet önüne çıkarılması amacıyla İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda mücadelenin kesintisiz şekilde devam edeceğini vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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