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Bakan Güler: 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz bin yıllık kardeşliğimizin daha da güçlenmesini esas almaktadır

Bakan Güler: 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz bin yıllık kardeşliğimizin daha da güçlenmesini esas almaktadır
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ESNAFLA BİR ARAYA GELDİMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Afyonkarahisar programı kapsamında kent esnafını ziyaret etti.

ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Afyonkarahisar programı kapsamında kent esnafını ziyaret etti. İl protokolünün de eşlik ettiği program kapsamında Ambaryolu bölgesindeki dükkanları dolaşan Bakan Güler, işletmecilerle sohbet ederek ticari faaliyetler ve bölge ekonomisine dair bilgi aldı. Ahilik Haftası'na da denk gelen ziyarette, iş yerlerinde esnafa bereketli ve hayırlı kazançlar dileyen Bakan Güler, işletme sahiplerinin talep ve beklentilerini dinledi. Bakan Güler, çocuklarla da yakından ilgilenip, sohbet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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