Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı karşısında maddi kaybı olanlar tazminat davası açabilir

Ticaret Bakanı'ndan dikkat çeken çağrı: Tazminat tavası açabilirler
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı

Kurultaya günler kala Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için harekete geçildi
Savcılıktan 'boykot' çağrısı yapanlar hakkında soruşturma

Özgür Özel'in boykot çağrısı birçok kişinin başını yaktı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti

Kamyonetin çarptığı ESK Genel Müdürü hayatını kaybetti

Bakan Göktaş: Toplumsal Birliği Bozmayı Amaçlayanlara Karşı Dik Duracağız

Bakan Göktaş: Toplumsal Birliği Bozmayı Amaçlayanlara Karşı Dik Duracağız
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada boykot çağrılarına karşı önemli mesajlar verdi. Emeğin değerine dikkat çeken Göktaş, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bizler, emeğiyle büyüyen, üretimiyle güçlenen, birliğiyle yükselen bir milletiz. Toplumsal birliği bozmayı, Türkiye'ye kaybettirmeyi amaçlayanlara karşı dimdik duruyor ve bu zihniyeti reddediyoruz" dedi.

Bakan Göktaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Boykot adı altında yapılan çağrı ile hedef aldıkları, alın teriyle üreten işçimiz, toprağını işleyen çiftçimiz, istihdam sağlayan girişimcimiz ve bu ülkenin refahını inşa eden tüm kesimlerdir! Türkiye'nin emeğine, kazanımlarına ve geleceğine doğrudan zarar veren bu hareket, boykot değil milli zarardır. Bizler, emeğiyle büyüyen, üretimiyle güçlenen, birliğiyle yükselen bir milletiz. Toplumsal birliği bozmayı, Türkiye'ye kaybettirmeyi amaçlayanlara karşı dimdik duruyor ve bu zihniyeti reddediyoruz. Bu ülkenin değerlerine, emeğine, büyümesine zarar vermeyi amaçlayanlar hiçbir zaman başarılı olamayacaklar" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.