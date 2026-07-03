Bakan Göktaş: 100 bin çift evlendirildi, çocuk sayısı 14 bine yaklaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " Türkiye'nin yeraltı maden zenginliğinin yüzde 20'sini, evlenmek isteyen 18-29 yaş arasındaki gençlerimizin yuva kurmalarına yönelik yatırım yaptık. Geçtiğimiz yıldan bu yana Erzincan dahil Türkiye'nin dört bir yanında yaklaşık 100 bin çiftimizi evlendirdik." dedi.

Bakan Göktaş, Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzincan İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çeyrek asra yakındır eser ve hizmet siyasetini sürdürdüklerini ve dünyaya yön veren bir Türkiye olduğunu dile getirdi.

Bakanlık olarak engellinin hayatına dokunduklarını ve aile politikalarını güçlendirdiklerini anlatan Göktaş, "Aileyi merkeze alan çok önemli çalışmalar yürüttük. Aileyi merkeze alarak kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla, ihtiyaç sahibi her vatandaşa yönelik bir politika hayata geçirdik. Geçtiğimiz yıl 'Aile Yılı' dedik. Neden 'Aile Yılı' dedik? Çünkü son yılların maalesef doğurganlık hızı olarak en düşük dönemini yaşıyoruz. Sadece ülkemiz değil, bütün dünya yaşıyor. Nüfusun kendini yenileme oranı 2,1 ne demek? Bir kadının 2,1 çocuğu olması demektir. Fakat geçtiğimiz yıl bu oran 1,42'ye kadar geriledi. Biz de bu riski gördüğümüz için aile odaklı çalışmalarımıza hız kazandırdık." diye konuştu.

"İki çocuk sahibi olanlara krediyi sıfırlıyoruz"

Evlenecek gençlere sunulan kredi desteklerinden bahseden Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin yeraltı maden zenginliğinin yüzde 20'sini, evlenmek isteyen 18-29 yaş arasındaki gençlerimizin yuva kurmalarına yönelik yatırım yaptık. Geçtiğimiz yıldan bu yana Erzincan dahil Türkiye'nin dört bir yanında yaklaşık 100 bin çiftimizi evlendirdik. Bu ne yapar? 200 bin gencimiz yapar. Onların yuva kurmalarına destek olduk. 18-25 yaş arasındaysanız bu kredi 250 bin lira, 26-29 yaş arasındaysanız bu kredi 200 bin lira. Çocuk sahibi olursanız bu kredinin 12 ayını siliyoruz ve hibe ediyoruz. 12 ayını da erteliyoruz. İki çocuk sahibi olanlara krediyi sıfırlıyoruz. Bunu da geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanı'mız müjdeledi. Biz bu politikayı hayata geçirdiğimizden bu yana bu evlendirdiğimiz genç çiftlerimizde oluşan çocuk sayımız 14 bine yaklaştı. Yani bu ne demek? Gençlerimizi destekliyoruz, çocuk sahibi olmalarını destekliyoruz, genç ve dinamik nüfus yapımızı korumaya yönelik pek çok adımlar atıyoruz."

Büyüyen Türkiye'nin gücünün aileyle başladığını vurgulayan Göktaş, aile odaklı çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Göktaş, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda inşallah burada terörün son bulduğu bir Türkiye'yi el birliğiyle inşa etmeye devam edeceğiz. Özellikle bu konuda çalışmalarımız son aşamaya geldi. Biz istiyoruz ki hiçbir annenin, babanın gözyaşı akmasın, hiçbir evlat baba yokluğu çekmesin ve teröre harcadığımız o kadar harcamayı artık gençlerimizin geleceği için yatırım yapalım, geleceğimiz için yatırım yapalım. Terörün son bulduğu bir Türkiye'yi el birliğiyle inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de büyük Türkiye için durmadan, yorulmadan, usanmadan hane hane, mahalle mahalle, sokak sokak ziyaret ederek, eski yeni demeden herkesi kucaklayarak inşa etmeye sizlerle beraber devam edeceğiz."

Programa, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı, geçmiş dönem milletvekilleri ile belediye başkanları ve partililer katıldı.